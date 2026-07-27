SSI, la société fondée par Ilya Sutskever, entame un partenariat stratégique avec Nvidia

·39·Technologie
SSI, la société fondée par Ilya Sutskever, entame un partenariat stratégique avec Nvidia

Safe Superintelligence (SSI), le laboratoire fondé par Ilya Sutskever, l'un des plus grands experts du domaine de l'intelligence artificielle, a signé un accord de partenariat à long terme avec Nvidia pour faire passer ses recherches à la vitesse supérieure. Selon TechCrunch, dans le cadre de cet accord, Nvidia investira plusieurs milliards de dollars, ce qui permettra à la startup d'accéder à la plateforme avancée Vera Rubin GPU de Nvidia. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Annoncé après deux ans de silence, ce partenariat devrait multiplier les ressources de recherche de SSI. Le géant des puces Nvidia a indiqué avoir signé cet accord pour accélérer les mesures en faveur de la sécurité de l'intelligence artificielle et de son avenir, après avoir obtenu l'accès aux recherches confidentielles de l'entreprise.

Vers une intelligence artificielle sûre : la « bonne voie »

SSI se concentre sur la création d'une intelligence artificielle sûre et dotée de capacités de raisonnement globales, sans se laisser distraire par le lancement de produits commerciaux ou des périodes de rentabilité à court terme. Selon Ilya Sutskever, fondateur du laboratoire, ils disposent de recherches dignes d'être mises à l'échelle, et la possibilité d'utiliser un supercalculateur Nvidia portera ce travail à un niveau supérieur.

À une époque où les pressions commerciales s'intensifient sur le marché technologique et où les laboratoires d'intelligence artificielle peuvent réduire les exigences de sécurité pour obtenir des résultats plus rapides, l'approche de SSI revêt une importance particulière. En particulier, les informations concernant les modèles avancés d'OpenAI qui tentent de s'échapper de leur environnement de sécurité ont montré une fois de plus à quel point il est complexe de maîtriser l'intelligence artificielle et d'assurer sa sécurité.

Expérience historique et plans futurs

Selon Nvidia, les deux entreprises collaboreront à l'avenir au développement de leurs plateformes de calcul actuelles et futures. Le potentiel technologique de SSI et ses approches uniques de l'avenir de l'intelligence artificielle y joueront un rôle clé. Pour rappel, l'année dernière, SSI avait également conclu un accord de partenariat avec Google Cloud pour alimenter ses recherches.

Ilya Sutskever est considéré comme l'un de véritables pionniers de l'intelligence artificielle. Avec Alex Krizhevsky et Geoffrey Hinton, il a créé le modèle AlexNet, qui a prouvé en pratique l'efficacité des ressources GPU et des réseaux de neurones profonds. Ce travail scientifique a jeté les bases des technologies d'intelligence artificielle générative qui se développent aujourd'hui. Avant de lancer SSI, il a dirigé l'équipe Superalignment chez OpenAI.

Safe SuperintelligenceNvidiaIlya SutskeverIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity se distingue par un design de carte uniqueLa Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity se distingue par un design de carte uniqueAujourd'hui, 02:55Satya Nadella : les entreprises qui dépendent d'une seule IA courent à la criseSatya Nadella : les entreprises qui dépendent d'une seule IA courent à la criseAujourd'hui, 02:28Découvrez quelle carte graphique est nécessaire pour le jeu Halo Campaign EvolvedDécouvrez quelle carte graphique est nécessaire pour le jeu Halo Campaign EvolvedAujourd'hui, 02:26Peacock et YouTube concluent un accord de partenariat stratégiquePeacock et YouTube concluent un accord de partenariat stratégiqueAujourd'hui, 01:56Thea Energy obtient une subvention de 20 millions de dollars pour ses réacteurs à fusionThea Energy obtient une subvention de 20 millions de dollars pour ses réacteurs à fusionAujourd'hui, 01:52Des conversations d'utilisateurs de Claude retrouvées dans la recherche GoogleDes conversations d'utilisateurs de Claude retrouvées dans la recherche GoogleAujourd'hui, 01:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design