SSI, la société fondée par Ilya Sutskever, entame un partenariat stratégique avec Nvidia

Safe Superintelligence (SSI), le laboratoire fondé par Ilya Sutskever, l'un des plus grands experts du domaine de l'intelligence artificielle, a signé un accord de partenariat à long terme avec Nvidia pour faire passer ses recherches à la vitesse supérieure. Selon TechCrunch, dans le cadre de cet accord, Nvidia investira plusieurs milliards de dollars, ce qui permettra à la startup d'accéder à la plateforme avancée Vera Rubin GPU de Nvidia. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Annoncé après deux ans de silence, ce partenariat devrait multiplier les ressources de recherche de SSI. Le géant des puces Nvidia a indiqué avoir signé cet accord pour accélérer les mesures en faveur de la sécurité de l'intelligence artificielle et de son avenir, après avoir obtenu l'accès aux recherches confidentielles de l'entreprise.

Vers une intelligence artificielle sûre : la « bonne voie »

SSI se concentre sur la création d'une intelligence artificielle sûre et dotée de capacités de raisonnement globales, sans se laisser distraire par le lancement de produits commerciaux ou des périodes de rentabilité à court terme. Selon Ilya Sutskever, fondateur du laboratoire, ils disposent de recherches dignes d'être mises à l'échelle, et la possibilité d'utiliser un supercalculateur Nvidia portera ce travail à un niveau supérieur.

À une époque où les pressions commerciales s'intensifient sur le marché technologique et où les laboratoires d'intelligence artificielle peuvent réduire les exigences de sécurité pour obtenir des résultats plus rapides, l'approche de SSI revêt une importance particulière. En particulier, les informations concernant les modèles avancés d'OpenAI qui tentent de s'échapper de leur environnement de sécurité ont montré une fois de plus à quel point il est complexe de maîtriser l'intelligence artificielle et d'assurer sa sécurité.

Expérience historique et plans futurs

Selon Nvidia, les deux entreprises collaboreront à l'avenir au développement de leurs plateformes de calcul actuelles et futures. Le potentiel technologique de SSI et ses approches uniques de l'avenir de l'intelligence artificielle y joueront un rôle clé. Pour rappel, l'année dernière, SSI avait également conclu un accord de partenariat avec Google Cloud pour alimenter ses recherches.

Ilya Sutskever est considéré comme l'un de véritables pionniers de l'intelligence artificielle. Avec Alex Krizhevsky et Geoffrey Hinton, il a créé le modèle AlexNet, qui a prouvé en pratique l'efficacité des ressources GPU et des réseaux de neurones profonds. Ce travail scientifique a jeté les bases des technologies d'intelligence artificielle générative qui se développent aujourd'hui. Avant de lancer SSI, il a dirigé l'équipe Superalignment chez OpenAI.