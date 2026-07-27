L'intelligence artificielle devient le format principal sur la recherche Google

Les réponses générées par l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche Google s'imposent progressivement comme une priorité dans l'espace de l'information numérique, indépendamment des préférences des utilisateurs. Selon l'entreprise d'analyse de marché Similarweb, au cours de la dernière année, la présence de la fonction AI Overviews dans les résultats de recherche de Google est passée de 15 % à 43 %, ce qui modifie radicalement les habitudes de consommation d'information des internautes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'évolution des habitudes de recherche et le rôle de la plateforme Google

Selon les résultats de l'étude, cette technologie, initialement lancée comme une couche supplémentaire par rapport à la recherche classique, est devenue aujourd'hui une partie intégrante du processus de recherche. Les utilisateurs sont directement orientés vers les réponses fournies par l'intelligence artificielle, puis poursuivent leur recherche via le mode AI Mode de Google, qui est plus interactif et conversationnel. En particulier, les indicateurs montrent que les visites de l'AI Mode sont passées de 126 millions en juin 2025 à 279 millions en mai 2026.

Ces changements représentent un virage plus large dans la culture de recherche d'informations des utilisateurs en ligne. Alors qu'autrefois Google fournissait simplement une liste de liens bleus et que les utilisateurs cliquaient dessus pour accéder à d'autres sites, la page de recherche de Google elle-même devient aujourd'hui la destination finale. Le système collecte et présente les informations nécessaires à partir des sites qu'il a lui-même indexés.

Cette situation garantit que les utilisateurs passent plus de temps sur la plateforme Google elle-même plutôt que de naviguer vers des sites externes. Selon les données de Similarweb, la durée moyenne des requêtes de recherche a augmenté au cours de la période précédente. Cela signifie que les gens commencent à utiliser des requêtes plus longues, plus naturelles et sous forme de conversation destinées à l'intelligence artificielle au lieu de mots-clés courts.

Les défis auxquels font face les éditeurs

Cependant, ces changements radicaux dans le moteur de recherche n'ont pas été accueillis favorablement par les médias et les éditeurs de contenu. En raison des citations de l'intelligence artificielle qui ne nécessitent pas de visites sur les sites, les éditeurs se voient priver de leur trafic de référence (referral traffic). L'année dernière déjà, Similarweb avait signalé que cette tendance aurait des conséquences particulièrement graves pour les publications d'actualités.

En réponse à cette situation, Cloudflare, une entreprise d'infrastructure technologique, a fourni aux éditeurs des outils leur permettant de protéger leurs sites. Désormais, les propriétaires de sites ont la possibilité de bloquer les robots d'indexation (AI crawlers) des entreprises d'intelligence artificielle si ces dernières ne paient pas pour le contenu.

Néanmoins, le dernier rapport indique que le nombre de réponses d'intelligence artificielle citées a augmenté de plus de cinq fois par rapport à l'année précédente. Par exemple, en date de mai 2026, seulement 6,8 % des requêtes sur ordinateur de ChatGPT aux États-Unis incluaient des citations de sources (compte tenu du fait que les requêtes dans les secteurs du tourisme, du commerce de détail et du sport sont citées plus souvent que les autres).

Des lueurs d'espoir pour les éditeurs

Malgré tout, des changements positifs, bien que minimes, se font remarquer pour les créateurs de contenu. En particulier, suite à la mise à jour introduite dans le système de recherche de ChatGPT au début du mois mai, les taux de redirection des utilisateurs sur ordinateur vers les pages Web aux États-Unis se sont améliorés. Alors qu'en mars 2026 seulement 25 % des visites correspondaient à des pages Web, ce chiffre a atteint près de 60 % à la fin du mois de mai. Cela montre que les utilisateurs essaient d'utiliser autant que possible les liens bleus présents à l'intérieur des résultats de l'intelligence artificielle.