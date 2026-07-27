Les prix sur le marché européen des smartphones de la série Redmi Note 17 ont été révélés

Les prix européens attendus pour les smartphones Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro et Redmi Note 17 Pro Max, qui se préparent à faire leur entrée sur le marché mondial, ont été divulgués. Selon le portail Ytechb, les appareils devraient être proposés aux acheteurs internationaux en cinq versions différentes et leurs prix pourraient différer considérablement de ceux du marché chinois. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que les modèles mondiaux différeront des versions locales non seulement par leur prix, mais aussi par certaines caractéristiques techniques. En particulier, le modèle de base Redmi Note 17 5G devrait être équipé d'un appareil photo principal de 108 MP au lieu du capteur de 50 MP de la version chinoise. Cela pourrait constituer un avantage supplémentaire pour les utilisateurs internationaux.

Différences de capacités techniques et de prix

Les experts notent que le changement le plus important concernera les appareils du segment haut de gamme. Si les informations divulguées se confirment, les modèles Redmi Note 17 Pro et Redmi Note 17 Pro Max coûteront plus cher que sur le marché chinois. Néanmoins, les capacités de ces gadgets devraient attirer les acheteurs.

Le modèle Redmi Note 17 Pro qui devrait sortir sur le marché européen conservera les paramètres principaux de la version chinoise. En particulier, l'appareil sera doté du processeur Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, d'une caméra frontale de 8 MP et d'un ensemble de capteurs principaux de 50 et 2 MP.

Batterie haute capacité et écran

L'un des aspects les plus remarquables du smartphone est sa source d'alimentation. La version mondiale devrait également être équipée d'une immense batterie d'une capacité de 9000 mAh, ce qui permettra aux utilisateurs d'utiliser le gadget pendant une longue période sans le recharger.

De plus, l'appareil dispose d'un écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 3500 nits. La combinaison d'un écran de haute qualité et d'une batterie puissante est conçue pour répondre pleinement aux exigences des utilisateurs modernes.

Pour l'instant, Xiaomi n'a pas officiellement confirmé ces prix et caractéristiques. Cependant, les fuites indiquent clairement que la série s'apprête à franchir les frontières chinoises prochainement pour être mise en vente en Europe et sur d'autres marchés mondiaux.