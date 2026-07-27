Aeromaks présente un nouveau drone à décollage vertical

Le groupe de sociétés « Aeromaks » a présenté au public un nouveau système d'aviation sans pilote de type avion, capable de décoller et d'atterrir verticalement, baptisé « A-5 M/Л ». Cet appareil est conçu pour la surveillance à distance des infrastructures industrielles et de transport, la réalisation de levés géodésiques ainsi que pour des travaux de prise de vue photo et vidéo de haute qualité, ce qui est considéré comme une étape importante sur le marché des technologies modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le poids maximal au lancement de ce drone innovant atteint 30 kilogrammes. Il est capable de se déplacer à une vitesse de 144 kilomètres par heure et peut parcourir une distance allant jusqu'à 800 kilomètres en un seul vol. Cela permet d'inspecter complètement de très grandes zones en peu de temps.

Capacités techniques et équipements

L'aéronef présenté peut accomplir ses missions avec succès à une altitude maximale de 4 000 mètres. L'appareil a la capacité de transporter à son bord une charge utile d'un poids total allant jusqu'à 5 kilogrammes. Selon la nature des tâches à accomplir, ce système peut être équipé d'une caméra haute résolution, d'une caméra thermique ou d'un scanner laser moderne.

L'un des principaux avantages de l'appareil est sa capacité de décollage et d'atterrissage vertical. C'est précisément grâce à cette fonction que le drone n'a pas besoin de piste d'atterrissage spécialement préparée. Il a été prouvé en pratique qu'il peut commencer à travailler sans aucune difficulté, même dans des espaces restreints et étroits.

Processus de test et résultats pratiques

Les capacités techniques et la fiabilité de la nouvelle plateforme ont été pleinement confirmées lors d'essais industriels pilotes menés dans la région de Tioumen, en Russie. Au cours du processus de test, le drone a inspecté avec succès un tronçon de pipeline principal appartenant à une entreprise d'extraction pétrolière.

Pendant ce vol d'essai, des travaux de photographie aérienne ont été réalisés par l'appareil. Les données et matériaux obtenus ont été utilisés avec succès pour évaluer l'état de l'infrastructure linéaire et créer des modèles numériques précis de la zone, ce qui augmente considérablement l'efficacité de la gestion des installations industrielles.