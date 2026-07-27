Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov, inscrit contre la République démocratique du Congo, est devenu l'un des moments les plus marquants de la Coupe du Monde 2026. Les supporters de la FIFA l'ont élu plus beau but de la phase de groupes.

Cependant, il convient de traiter avec prudence l'information circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle « le but de Shomurodov a terminé deuxième de tout le tournoi ». Selon les dernières données officielles de la FIFA, lors du vote final pour déterminer le meilleur but absolu du tournoi, c'est la réalisation du joueur capverdien Sidny Lopes Cabral, inscrite en seizièmes de finale contre l'Argentine, qui a été désignée comme la plus belle.

Une frappe devenue le symbole de l'Ouzbékistan au Mondial

Shomurodov a marqué ce but lors du dernier match de la phase de groupes de l'Ouzbékistan, face à la RD Congo.

L'attaquant ouzbek a décoché une frappe extrêmement précise par-dessus le gardien depuis un angle difficile, permettant à son équipe de prendre l'avantage au score. La FIFA a qualifié cette action de « parabole calculée avec précision » et l'a incluse parmi les 12 plus beaux buts de la phase de groupes.

L'Ouzbékistan s'est finalement incliné 1-3 et n'a pas atteint les barrages. Mais le but de Shomurodov reste l'un des moments les plus mémorables de la première participation historique de l'équipe au tournoi.

Shomurodov devance également Messi et Vinícius

À la fin de la phase de groupes, FIFA.com a organisé un vote de 48 heures ouvert aux supporters.

Selon les résultats :

Rang Joueur Voix 1 Eldor Shomurodov — Ouzbékistan 36 pour cent 2 Wilson Isidor — Haïti 26,5 pour cent 3 Kerim Alajbegović — Bosnie-Herzégovine 24,9 pour cent

Lors du vote, Shomurodov Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vinícius Junior a enregistré un résultat supérieur à celui de stars mondiales telles que. La FIFA a annoncé sa victoire comme la première place de la phase préliminaire pour le prix « Hyundai Goal of the Tournament ».

Certains rapports mentionnent le classement final suivant :

Sidny Lopes Cabral ; Eldor Shomurodov ; Wilson Isidor.

Le but inscrit par Sidny Lopes Cabral contre l'Argentine des seizièmes de finale a été désigné comme le plus beau but. Le joueur capverdien a recueilli 88,7 % des voix à ce stade.

Quant à Shomurodov, il de la phase de groupes a obtenu la première place lors du vote. Wilson Isidor s'est classé deuxième derrière Shomurodov lors de ce même sondage.

Comment la FIFA détermine-t-elle le vainqueur ?

Le processus de sélection du plus beau but de la Coupe du Monde 2026 a été divisé en plusieurs étapes :

la phase de groupes ;

les seizièmes de finale ;

les huitièmes de finale ;

les quarts et demi-finales ;

le vote décisif après la fin du tournoi.

Le vainqueur de chaque étape a intégré la liste finale. Par exemple, Shomurodov s'est imposé lors de la phase de groupes, Sidny Lopes Cabral en seizièmes de finale, et Erling Haaland lors des huitièmes de finale.

Sur le site officiel de la FIFA, un vote final impliquant 12 buts a débuté après la fin du tournoi. D'après les résultats de ce vote, le but de Sidny Lopes Cabral inscrit en seizièmes de finale contre l'Argentine a été reconnu comme le plus beau.

Pourquoi ce but de Shomurodov a-t-il autant impressionné les supporters ?

La frappe de Shomurodov s'est distinguée par plusieurs aspects :

l'attaquant a contrôlé le ballon dans un angle difficile ;

il a instantanément remarqué la sortie du gardien ;

il a opté pour une frappe extrêmement précise plutôt que puissante ;

le ballon a lobé le gardien pour finir sa course dans le petit filet opposé ;

l'action a été exécutée à grande vitesse.

Dans ce but, la technique, l'évaluation rapide de la situation et le sang-froid ont primé sur la puissance.

La FIFA l'a décrit comme « une frappe parfaite depuis un angle fermé ». Plus important encore, le but n'était pas seulement esthétique, il a également donné l'avantage au score à l'Ouzbékistan.

L'équipe s'en va, mais Shomurodov laisse sa trace

Bien que l'Ouzbékistan n'ait pas franchi la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe a offert plusieurs moments inoubliables lors de sa première participation historique au Mondial.

Le but de Shomurodov occupe une place à part parmi eux. Il a été salué non seulement par les supporters ouzbeks, mais aussi par les passionnés de football du monde entier ayant voté.

Devancer des stars telles que Messi et Vinícius lors du sondage de la FIFA sur la phase de groupes constitue en soi un résultat historique pour le football ouzbek. Désormais, la principale interrogation concerne la place qu'occupera ce but lors du vote final.

Conclusion principale

Pour l'instant, le résultat officiellement confirmé est le suivant :

Le but inscrit par Eldor Shomurodov contre la RD Congo à la Coupe du Monde 2026 a été désigné plus beau but de la phase de groupes .

L'information selon laquelle il aurait pris la deuxième place de l'ensemble du tournoi n'a pas encore été officiellement annoncée par la FIFA.

Mais quel que soit le résultat final, Shomurodov est déjà l'auteur de l'un des buts les plus beaux et les plus commentés de l'histoire du football ouzbek.