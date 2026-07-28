Politique de transferts d'Al-Hilal et chasse aux stars

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Politique de transferts d'Al-Hilal et chasse aux stars

Le club saoudien d'Al-Hilal attire de nouveau l'attention de la communauté sportive grâce à ses actions et à ses ressources financières lors du mercato estival. L'approche inhabituelle de la direction pour attirer des joueurs étrangers suscite de nombreuses interrogations parmi les supporters et les experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le club a réalisé sa première grande acquisition de la période des transferts estivaux en parvenant à un accord avec l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, qui évoluait à West Ham United. Il est rapporté que 80 millions d'euros ont été investis pour ce transfert.

Sur les traces des records

La valeur de ce transfert en fait la deuxième acquisition la plus chère de l'histoire de la Saudi Pro League. Neymar occupe la première place du classement, le Brésilien ayant rejoint le club en provenance du Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour 90 millions d'euros.

Cependant, suite au transfert de Crysencio Summerville, la direction du club a également commencé à suivre activement plusieurs autres attaquants. Fait le plus intéressant, certains d'entre eux évoluent précisément au poste d'ailier gauche, la position privilégiée du joueur néerlandais.

Avenir incertain et nouveaux candidats

Selon les rapports, les grands noms ciblés incluent Luis Díaz du Bayern Munich, ainsi que Jack Grealish, revenu à Manchester City après la fin de son prêt à Everton. De telles démarches laissent en suspens l'avenir de Crysencio Summerville, recruté à prix d'or.

Par ailleurs, Al-Hilal examine des candidats pour d'autres secteurs du jeu sur le marché des transferts. En particulier, des joueurs tels que l'attaquant anglais Harry Kane, l'ailier français Ousmane Dembélé et le Sénégalais Iliman Ndiaye seraient également dans le collimateur du club.

L'impact d'une telle politique de transferts, dispersée et basée sur des ressources financières massives, sur l'atmosphère interne de l'équipe reste pour l'instant incertain. Les supporters attendent des réponses claires de la part de la direction face à ces décisions.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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