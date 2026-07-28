Le Chelsea FC opère un virage radical dans sa politique de transferts et envisage de renforcer son effectif avec des joueurs d'expérience. Selon The Athletic, les « Blues » s'intéressent, pour le mercato estival, à l'attaquant de Brighton Danny Welbeck ainsi qu'au milieu de terrain Jordan Henderson, qui sera libre de tout contrat. C'est un retournement de situation totalement inattendu pour un club qui ne recrutait que de jeunes talents depuis 2022. C'est ce que rapporte Goal.com le confirme.

Ayant misé sur la jeunesse lors des dernières saisons, Chelsea n'a pas totalement atteint ses objectifs. L'exercice 2025/26 a été décevant pour l'équipe, qui a terminé à une modeste 10e place en Premier League. Par conséquent, la direction a décidé de modifier sa stratégie sur le marché des transferts. D'après Opta, le club londonien n'a accordé aucune minute de jeu à un joueur de plus de 30 ans lors de ses 123 derniers matches officiels — la dernière apparition remontant à mai 2024 avec le Brésilien Thiago Silva, alors âgé de 39 ans.

La demande de Xabi Alonso et la nouvelle politique de transferts

Le nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, fait valoir son autorité et exige la présence de joueurs dotés de leadership, d'une grande résistance mentale et d'une solide expérience en Premier League. C'est précisément en raison de la position ferme du technicien que l'attention de la direction s'est portée sur des joueurs plus mûrs et expérimentés.

Cependant, la piste menant à Danny Welbeck, 35 ans, et Jordan Henderson, 36 ans, suscite de nombreux débats au sein de la communauté 8football. Passés par Sunderland par le passé, l'arrivée potentielle de ces deux vétérans à Chelsea va à l'encontre de la politique de jeunesse menée jusqu'alors par le club. Selon les experts, une telle décision comporte des risques et, si elle ne s'avère pas payante, pourrait prêter le flanc aux critiques concernant la stratégie de recrutement du club.

Autres pistes sur le marché des transferts

Chelsea ne se limite pas aux seuls dossiers Welbeck et Henderson. À l'approche du mercato, le club a également gardé un œil sur d'autres joueurs d'expérience :

Les tentatives d'entrer en contact avec le capitaine de Sunderland, Granit Xhaka, 34 ans, se sont soldées par un échec.

John Stones, 32 ans, libre après son départ de Manchester City, était également dans le collimateur de Chelsea, mais il devrait poursuivre sa carrière en Italie, à l'Inter.

Le club aurait pu examiner des options plus jeunes comme Maxence Lacroix, mais le choix de l'expérience, capable d'apporter un rendement immédiat sur le terrain, a été érigé en priorité.

En somme, Chelsea abandonne sa politique axée sur les jeunes pour parier sur des résultats à court terme et le leadership. Seul le temps dira si les transferts de Danny Welbeck et Jordan Henderson porteront leurs fruits et si l'équipe dirigée par Xabi Alonso parviendra ainsi à combler l'écart avec ses rivaux.