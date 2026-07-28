Apple lance un programme de location à long terme pour ses appareils

Une nouvelle opportunité financière pour les passionnés de technologie aux États-Unis : le programme de location à long terme Apple Upgrade a été présenté. Selon le site ixbt.com, cette initiative permet aux utilisateurs d'utiliser officiellement des gadgets coûteux contre un paiement mensuel sans avoir à les acheter entièrement, ce qui constitue une étape importante sur le marché de la consommation moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre du nouveau programme, il est possible de commander les derniers modèles d'iPhone, Apple Watch, iPad et ordinateurs Mac de l'entreprise via le site web officiel Apple Store, une application spéciale ou les magasins de la marque. Les conditions du contrat sont déterminées en fonction du type d'appareil.

Conditions de location et paiements mensuels

Des durées de 12 ou 24 mois sont proposées pour les smartphones et montres connectées, tandis que des contrats de 24 ou 36 mois sont prévus pour les tablettes et ordinateurs portables. Les paiements mensuels initiaux du programme varient selon le type d'appareil :

À partir de 18 dollars par mois pour l'iPhone

À partir de 12 dollars par mois pour l'Apple Watch

À partir de 25 dollars par mois pour les ordinateurs Mac

À partir de 12 dollars par mois pour l'iPad

Selon les calculs fournis par l'entreprise, par exemple, l'obtention d'un modèle iPhone 17 Pro avec 256 GB de mémoire sur une base de location d'un an coûte 46 dollars par mois. Si le contrat est conclu pour deux ans, le paiement mensuel tombe à 32 dollars. Par conséquent, une utilisation d'un an revient à 552 dollars, et une utilisation de deux ans à 768 dollars.

Ce modèle peut être une alternative beaucoup plus économique pour les utilisateurs habitués à changer de nouveau gadget tous les deux ans par rapport à l'achat direct de l'appareil pour 1100 dollars. De plus, les clients ont la possibilité de commander plusieurs produits en même temps, par exemple un pack comprenant un iPhone 17, un MacBook Air et une Apple Watch pour environ 61 dollars par mois.

Commodités supplémentaires et géographie

Afin de réduire davantage la charge financière, les utilisateurs peuvent restituer leurs anciens appareils via le programme trade-in. En échange, le montant du paiement mensuel diminue encore. De plus, les détenteurs d'Apple Card reçoivent un cashback quotidien de 3 % sur les paiements de location mensuels.

Actuellement, le programme Apple Upgrade n'est actif que sur le territoire des États-Unis. Les représentants de l'entreprise n'ont fourni aucune information officielle pour l'instant concernant des plans d'expansion de ce service sur les marchés d'autres pays.