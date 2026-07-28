Zelensky conclut une réunion inattendue avec Trump à la Maison-Blanche

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Zelensky conclut une réunion inattendue avec Trump à la Maison-Blanche

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quitté la résidence après avoir conclu des négociations en tête-à-tête avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. À l'issue d'une heure de discussions, aucun accord concret n'a été conclu et aucun document officiel n'a été signé.

Zamin.uz Il présente les détails de cette réunion de haut niveau qui s'est déroulée à Washington, les principaux sujets de discussion ainsi que des détails inattendus.

1. Une heure de négociations et les détails symboliques de la Maison-Blanche

Selon le dirigeant de Kyiv, la réunion avec Trump a porté sur l'obtention de licences pour la production de systèmes de défense antimissile Patriot, ainsi que sur « d'autres idées qui pourraient s'avérer utiles ». Bien que Zelensky ait exprimé sa gratitude aux États-Unis pour leur « soutien indéfectible », il n'a pas pu avancer de chiffres précis ni de délais concernant l'aide.

Les cercles diplomatiques et les correspondants de la Maison-Blanche ont mis en lumière certains détails notables entourant la réunion :

  • Le silence de Trump : Le président américain Donald Trump n'a fait aucune déclaration aux médias à l'issue des négociations.

  • Sortie par l'entrée latérale : Selon les correspondants, Zelensky a été raccompagné non pas par l'entrée principale de l'Aile Ouest où se trouve le Bureau ovale, mais par une entrée latérale.

Extrait de la déclaration de Volodymyr Zelensky après la réunion :

« Nous avons discuté lors des négociations des licences pour la production de systèmes Patriot et d'autres idées. Je remercie les États-Unis pour leur soutien constant. »

Faits clés concernant la réunion de Zelensky et Trump à la Maison-Blanche

Aspect / Mesure

Détails

Participants à la réunion

Donald Trump et Volodymyr Zelensky

Lieu et durée

Washington, Maison-Blanche (a duré 1 heure)

Sujets de discussion

Licence des systèmes Patriot, proposition de trêve aérienne

Conclusion de la réunion

Aucun document signé, aucun délai précis communiqué

Prochaine étape

Visite du Capitole pour rencontrer les sénateurs

2. Motifs de la visite et discussions sur une trêve aérienne

Selon un rapport de NBC News du 28 juillet, après les pourparlers de haut niveau, le président ukrainien se rendra au Capitole pour rencontrer les sénateurs. La visite de Zelensky aux États-Unis est également liée à sa participation à la cérémonie d'adieu du sénateur récemment décédé Lindsey Graham.

Dès son arrivée aux États-Unis, le dirigeant ukrainien avait souligné que ses principales priorités étaient la défense antimissile et le partenariat stratégique avec Washington. L'agence Reuters a rapporté que Zelensky et Trump pourraient également examiner une proposition de « trêve aérienne » au cours de leur entretien.

Cependant, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, avait qualifié plus tôt les informations concernant une trêve aérienne de nouvelles conjectures et théories des médias, précisant qu'il n'y avait aucun détail concret à ce sujet.

Ces négociations géopolitiques en cours à Washington et leurs résultats retiennent toute l'attention de la communauté internationale.

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Selon vous, quel impact cette nouvelle réunion entre Trump et Zelensky aura-t-elle sur la situation en Ukraine et l'aide militaire américaine ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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