Savinho souhaite quitter Manchester City

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Savinho souhaite quitter Manchester City

Le club anglais de Manchester City devrait procéder à des changements dans son secteur offensif. Selon les informations divulguées par le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano, l'avenir du talentueux joueur brésilien Savinho ne s'inscrit plus chez les « Citizens » et le club a fait savoir à ses représentants qu'il ne faisait plus partie des plans de l'équipe. Cette situation allait immanquagequement attirer l'attention de nombreux clubs européens lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Carrière et valeur marchande du joueur

Né en 2004, le jeune ailier avait rejoint Manchester City en provenance des clubs de Troyes et de Girona, qui font partie du réseau City Football Group. Sous la houlette de Pep Guardiola, il a disputé un total de 84 matchs, trouvant le chemin des filets à 7 reprises et délivrant 16 passes décisives à ses coéquipiers. D'après la presse anglaise, la direction de Manchester City réclame au moins 55 millions d'euros pour céder le joueur.

Intérêt de Milan et de Tottenham

D'après les publications de GOAL.com, le club italien de l'AC Milan souhaite s'attacher les services d'un joueur au profil similaire. Cependant, pour le géant italien, le prix de transfert de 55 millions d'euros fixé par le club anglais est financièrement trop élevé et Milan n'est pas prêt à allouer cette somme. Par conséquent, d'autres concurrents se montrent plus actifs dans la course au transfert.

En particulier, le club anglais de Tottenham a entamé des démarches sérieuses pour recruter Savinho dans le but de renouveler profondément son attaque. Il est dit que les Londoniens disposent d'arguments suffisants pour convaincre la direction de Manchester City. Si le transfert se concrétise, il est fort probable que le jeune joueur brésilien poursuive sa carrière dans une autre équipe de Premier League.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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