L'exploration spatiale reste l'un des domaines les plus complexes et uniques auxquels sont confrontées les technologies d'intelligence artificielle. Selon ixbt.com, il n'existe actuellement aucune base de données prête à l'emploi dans l'espace pour entraîner des systèmes intelligents modernes. C'est précisément pourquoi chaque test spatial devient une source précieuse de données pour l'humanité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Yun-Ta Tsai, ingénieur en chef de l'IA chez Tesla, a attiré l'attention sur les superbes images capturées lors du 13e vol d'essai du vaisseau spatial Starship de SpaceX. L'expert a souligné que ce vol a marqué une étape entièrement nouvelle et unique pour laquelle l'humanité n'avait pas encore collecté de données.

Tests spatiaux et nouvelles données

Rappelons que le prochain test important de Starship a eu lieu le 24 juillet 2026. Au cours de ce vol, le vaisseau a réussi à accomplir une série de tâches complexes. Notamment, en fonction des capacités de la fusée, les satellites Starlink V3 de nouvelle génération ont été mis en orbite avec succès.

De plus, dans le cadre de cette mission, les moteurs ont été rallumés pour la première fois dans des conditions spatiales. À la fin du test, l'étage supérieur du vaisseau a amerrissé en douceur dans l'océan, achevant avec succès les objectifs du programme. Les images uniques et les données télémétriques enregistrées lors de ce vol ont créé une immense base pour étudier le comportement du vaisseau dans de véritables conditions spatiales.

Les réflexions d'Elon Musk et les tâches futures

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a quant à lui pleinement soutenu les propos de l'ingénieur de Tesla. Il a ajouté qu'aux destinations futures de l'entreprise, il n'existe aucune donnée nécessaire pour pré-entraîner l'intelligence artificielle.

Comme on le sait, SpaceX s'est fixé pour objectif grandiose d'envoyer à l'avenir des milliers de Starship sur Mars et de coloniser la planète. Bien que des millions de données aient déjà été collectées pour diverses tâches sur Terre, l'environnement spatial reste largement inexploré.

Chaque nouveau vol spatial réussi sert à constituer un ensemble de données unique pour créer de futurs systèmes d'IA avancés et les entraîner à fonctionner dans des conditions extrêmes jusqu'alors inconnues.