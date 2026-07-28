Les vols de Starship fournissent des données uniques pour l'IA

·43·Technologie
Les vols de Starship fournissent des données uniques pour l'IA

L'exploration spatiale reste l'un des domaines les plus complexes et uniques auxquels sont confrontées les technologies d'intelligence artificielle. Selon ixbt.com, il n'existe actuellement aucune base de données prête à l'emploi dans l'espace pour entraîner des systèmes intelligents modernes. C'est précisément pourquoi chaque test spatial devient une source précieuse de données pour l'humanité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Yun-Ta Tsai, ingénieur en chef de l'IA chez Tesla, a attiré l'attention sur les superbes images capturées lors du 13e vol d'essai du vaisseau spatial Starship de SpaceX. L'expert a souligné que ce vol a marqué une étape entièrement nouvelle et unique pour laquelle l'humanité n'avait pas encore collecté de données.

Tests spatiaux et nouvelles données

Rappelons que le prochain test important de Starship a eu lieu le 24 juillet 2026. Au cours de ce vol, le vaisseau a réussi à accomplir une série de tâches complexes. Notamment, en fonction des capacités de la fusée, les satellites Starlink V3 de nouvelle génération ont été mis en orbite avec succès.

De plus, dans le cadre de cette mission, les moteurs ont été rallumés pour la première fois dans des conditions spatiales. À la fin du test, l'étage supérieur du vaisseau a amerrissé en douceur dans l'océan, achevant avec succès les objectifs du programme. Les images uniques et les données télémétriques enregistrées lors de ce vol ont créé une immense base pour étudier le comportement du vaisseau dans de véritables conditions spatiales.

Les réflexions d'Elon Musk et les tâches futures

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a quant à lui pleinement soutenu les propos de l'ingénieur de Tesla. Il a ajouté qu'aux destinations futures de l'entreprise, il n'existe aucune donnée nécessaire pour pré-entraîner l'intelligence artificielle.

Comme on le sait, SpaceX s'est fixé pour objectif grandiose d'envoyer à l'avenir des milliers de Starship sur Mars et de coloniser la planète. Bien que des millions de données aient déjà été collectées pour diverses tâches sur Terre, l'environnement spatial reste largement inexploré.

Chaque nouveau vol spatial réussi sert à constituer un ensemble de données unique pour créer de futurs systèmes d'IA avancés et les entraîner à fonctionner dans des conditions extrêmes jusqu'alors inconnues.

StarshipSpaceXElon MuskIntelligence ArtificielleEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

eBay verse 56 millions de dollars suite à l'affaire de harcèlement contre une rédactioneBay verse 56 millions de dollars suite à l'affaire de harcèlement contre une rédactionHier, 23:57Le flagship Oppo Find X9 Ultra entre dans le top trois du classement DxOMarkLe flagship Oppo Find X9 Ultra entre dans le top trois du classement DxOMarkHier, 23:56Newegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900XNewegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900XHier, 23:25Pourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificiellePourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificielleHier, 23:23Le Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forteLe Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forteHier, 22:58HBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateformeHBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateformeHier, 22:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design