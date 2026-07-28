PayPal ne s'oppose pas à l'offre de Stripe mais exige une hausse du prix

·52·Technologie
PayPal ne s'oppose pas à l'offre de Stripe mais exige une hausse du prix

La direction de PayPal, l'une des plus grandes plateformes du monde de la fintech, n'a pas totalement rejeté l'offre d'acquisition de 53,4 milliards de dollars formulée par Stripe, estimant toutefois que le prix actuel ne reflète pas pleinement la valeur de l'entreprise. Cette déclaration a été faite lors de la présentation du rapport financier du deuxième trimestre 2026 et a immédiatement attiré l'attention des analystes du marché, selon Techcrunch.com. rapporte .

Selon ixbt.com, le PDG de PayPal, Enrique Lores, a déclaré lors d'une réunion avec les investisseurs mardi que l'entreprise était prête à examiner attentivement toute offre créant une valeur prioritaire pour ses actionnaires. Bien que la direction se soit abstenue de tout commentaire officiel concernant les rumeurs de marché ou d'éventuelles fusions, cette déclaration a clairement montré que l'entreprise n'est pas totalement opposée à une vente, mais qu'elle exige une valorisation équitable.

Indicateurs financiers et valeur de l'action

Il n'est pas surprenant que le prix de 60,50 dollars par action proposé par Stripe et Advent International n'ait pas satisfait l'équipe de PayPal. Selon les derniers rapports financiers, l'entreprise a enregistré des bénéfices et des revenus nettement supérieurs aux prévisions et poursuit avec succès sa stratégie financière.

En particulier, selon l'analyse de la société de services financiers Cantor, la valeur réelle de l'action PayPal est estimée à près de 70 dollars, tandis que les actions se négocient actuellement autour de 58 dollars sur le marché. Dans le rapport trimestriel, le bénéfice net ajusté a atteint 1,38 dollar par action, au lieu des 1,28 dollar prévus. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 8,68 milliards de dollars, dépassant les prévisions.

Intelligence artificielle et processus de transformation

Le flux de trésorerie disponible ajusté de 1,8 milliard de dollars de l'entreprise lui offre de larges opportunités pour continuer à investir dans ses produits et ses projets stratégiques. Selon Enrique Lores, si l'on trouve un moyen d'apporter plus de valeur aux actionnaires que par l'exécution de la stratégie actuelle, PayPal l'examinera certainement.

Actuellement, PayPal poursuit activement une transformation et une restructuration à grande échelle basées sur les technologies d'intelligence artificielle. Afin de simplifier ses opérations, l'entreprise a divisé ses activités en trois segments principaux : les solutions de paiement et PayPal, les services financiers grand public et Venmo, ainsi que les services de paiement et les crypto-actifs.

La direction prévoit de réduire les coûts supplémentaires en intégrant l'intelligence artificielle dans des domaines tels que la programmation, le support client et la gestion des risques. Il est prévu d'atteindre des économies brutes d'au moins 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années, et la migration de l'infrastructure technologique vers des systèmes cloud se poursuit à un rythme soutenu.

PayPalStripeFintechAffairesTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

eBay verse 56 millions de dollars suite à l'affaire de harcèlement contre une rédactioneBay verse 56 millions de dollars suite à l'affaire de harcèlement contre une rédactionHier, 23:57Le flagship Oppo Find X9 Ultra entre dans le top trois du classement DxOMarkLe flagship Oppo Find X9 Ultra entre dans le top trois du classement DxOMarkHier, 23:56Newegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900XNewegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900XHier, 23:25Pourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificiellePourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificielleHier, 23:23Le Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forteLe Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forteHier, 22:58HBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateformeHBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateformeHier, 22:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design