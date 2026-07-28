PayPal ne s'oppose pas à l'offre de Stripe mais exige une hausse du prix

La direction de PayPal, l'une des plus grandes plateformes du monde de la fintech, n'a pas totalement rejeté l'offre d'acquisition de 53,4 milliards de dollars formulée par Stripe, estimant toutefois que le prix actuel ne reflète pas pleinement la valeur de l'entreprise. Cette déclaration a été faite lors de la présentation du rapport financier du deuxième trimestre 2026 et a immédiatement attiré l'attention des analystes du marché, selon Techcrunch.com. rapporte .

Selon ixbt.com, le PDG de PayPal, Enrique Lores, a déclaré lors d'une réunion avec les investisseurs mardi que l'entreprise était prête à examiner attentivement toute offre créant une valeur prioritaire pour ses actionnaires. Bien que la direction se soit abstenue de tout commentaire officiel concernant les rumeurs de marché ou d'éventuelles fusions, cette déclaration a clairement montré que l'entreprise n'est pas totalement opposée à une vente, mais qu'elle exige une valorisation équitable.

Indicateurs financiers et valeur de l'action

Il n'est pas surprenant que le prix de 60,50 dollars par action proposé par Stripe et Advent International n'ait pas satisfait l'équipe de PayPal. Selon les derniers rapports financiers, l'entreprise a enregistré des bénéfices et des revenus nettement supérieurs aux prévisions et poursuit avec succès sa stratégie financière.

En particulier, selon l'analyse de la société de services financiers Cantor, la valeur réelle de l'action PayPal est estimée à près de 70 dollars, tandis que les actions se négocient actuellement autour de 58 dollars sur le marché. Dans le rapport trimestriel, le bénéfice net ajusté a atteint 1,38 dollar par action, au lieu des 1,28 dollar prévus. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 8,68 milliards de dollars, dépassant les prévisions.

Intelligence artificielle et processus de transformation

Le flux de trésorerie disponible ajusté de 1,8 milliard de dollars de l'entreprise lui offre de larges opportunités pour continuer à investir dans ses produits et ses projets stratégiques. Selon Enrique Lores, si l'on trouve un moyen d'apporter plus de valeur aux actionnaires que par l'exécution de la stratégie actuelle, PayPal l'examinera certainement.

Actuellement, PayPal poursuit activement une transformation et une restructuration à grande échelle basées sur les technologies d'intelligence artificielle. Afin de simplifier ses opérations, l'entreprise a divisé ses activités en trois segments principaux : les solutions de paiement et PayPal, les services financiers grand public et Venmo, ainsi que les services de paiement et les crypto-actifs.

La direction prévoit de réduire les coûts supplémentaires en intégrant l'intelligence artificielle dans des domaines tels que la programmation, le support client et la gestion des risques. Il est prévu d'atteindre des économies brutes d'au moins 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années, et la migration de l'infrastructure technologique vers des systèmes cloud se poursuit à un rythme soutenu.