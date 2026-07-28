Le plus grand réseau électrique des États-Unis pourrait déconnecter les data centers du réseau

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Le plus grand réseau électrique des États-Unis pourrait déconnecter les data centers du réseau

PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis, a annoncé qu'il couperait temporairement l'alimentation des grands data centers et d'autres gros consommateurs en période de pénurie d'énergie. Selon ixbt.com, cette mesure drastique intervient alors que l'infrastructure ne parvient pas à supporter les surcharges en raison du développement rapide de l'AI et des technologies numériques, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les prévisions, la consommation d'électricité des data centers devrait quadrupler d'ici 2035 par rapport à aujourd'hui. La dernière enchère pour l'ajout de nouvelles capacités de production n'ayant pas donné les résultats escomptés, les opérateurs de réseau sont contraints de prendre de telles mesures pour éviter des pannes de courant généralisées (blackout).

Mesures de stabilisation du réseau et compensations

PJM Interconnection prévoit de commencer à déconnecter les data centers de l'alimentation électrique à partir de juin 2027. Ces restrictions ne s'appliqueront qu'aux centres de serveurs d'une capacité de 50 mégawatts ou plus. À l'instar d'autres programmes de gestion de la demande en vigueur depuis des décennies, les clients dont l'électricité sera coupée recevront une compensation en temps voulu.

L'opérateur prévoit d'envoyer aux consommateurs un avertissement préalable concernant la charge du réseau, allant de 30 minutes à plusieurs jours à l'avance. Cependant, de telles mesures ne peuvent pas résoudre complètement les problèmes actuels du marché. Au cours de la dernière année, les prix de gros de l'électricité ont presque doublé, et des analystes de marché indépendants soulignent que les data centers y contribuent particulièrement.

Sources d'énergie alternatives et préoccupations environnementales

Cette décision devrait inciter à l'avenir de nombreux data centers nouveaux et existants à créer leurs propres sources d'énergie indépendantes. Sinon, les entreprises seront contraintes de s'en remettre à des générateurs de secours. Souvent alimentés au diesel, ces générateurs sont non seulement coûteux, mais polluent également gravement l'environnement.

Les réglementations fédérales autorisent l'utilisation de tels générateurs de secours pour la gestion de la demande jusqu'à 50 heures par an, et jusqu'à 100 heures par an en cas d'urgences et de maintenance. Récemment, la question des millions de dollars de dommages potentiels pour la santé des résidents vivant près d'un data center de 96 mégawatts en Virginie du Nord a suscité de vives protestations de la part du public et des écologistes. La zone desservie par PJM s'étend de la Virginie à l'Illinois et dessert 67 millions de clients.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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