Ruben Amorim s'exprime sur ses erreurs à Manchester United et son plan pour Milan

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Ruben Amorim s'exprime sur ses erreurs à Manchester United et son plan pour Milan

Nommé entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim s'est confier ouvertement sur ses erreurs lors de son passage dans le club anglais et sur ses ambitions avec sa nouvelle équipe. Le technicien portugais a souligné que la direction milanaise l'avait choisi non seulement pour ses succès, mais aussi pour les échecs qu'il a rencontrés à Manchester United et la riche expérience qu'il en a tirée. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pour rappel, après le limogeage de Massimiliano Allegri mi-juin, suite à l'échec de la qualification pour la Ligue des champions en fin de saison dernière, Ruben Amorim a été nommé entraîneur de l'AC Milan. Dès son arrivée, le nouveau coach s'est rendu à Perth, en Australie, où il a commencé la préparation d'un tournoi amical contre l'Inter et Palerme, représentant de la Serie B.

L'expérience de Manchester United et les discussions avec la direction du club

Selon ixbt.com et d'autres sources sportives, Ruben Amorim a exposé ouvertement ses idées et sa vision lors des réunions avec les dirigeants du club. Selon lui, le propriétaire de Milan, M. Cardinale, et les autres membres ont estimé qu'il était le candidat idéal précisément pour le style de jeu qu'il souhaite instaurer dans l'équipe.

Amorim a admis que lors des entretiens avec la direction, non seulement les résultats positifs ont été abordés, mais aussi les erreurs commises à Manchester United. "Je pense que cela a beaucoup aidé lors de ces négociations, car ils ont évalué non seulement mes succès passés, mais aussi l'expérience que j'ai acquise étape par étape", a déclaré l'entraîneur.

La ville de Milan et les exigences d'une nouvelle pression

Évoquant l'atmosphère au sein du club italien, le technicien expérimenté a souligné que travailler dans une grande ville comme Milan exige une responsabilité unique. Il a admis ressentir une certaine pression de la part de son staff technique, car la manière de diriger l'équipe et de s'exprimer y est complètement différente.

Rappelant que Milan est la capitale de la mode, l'entraîneur a ajouté qu'il est important de représenter dignement la ville et l'histoire du club. Selon lui, la glorieuse histoire de l'équipe englobe non seulement les performances sur le terrain, mais aussi la culture et l'image en dehors de celui-ci, et il a exprimé son intention de respecter pleinement ces exigences.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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