Large victoire du Real : Leganés écrasé lors de ce match amical

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Large victoire du Real : Leganés écrasé lors de ce match amical

Le Real Madrid a disputé un nouveau match amical dans le cadre de sa préparation pour la saison. Le « club merengue » s'est imposé de manière convaincante 4-1 face à Leganés.

Zamin.uz présente les détails de cette rencontre des Madrilènes, la chronologie des buts et les faits marquants du match.

1. Première mi-temps : but rapide de Valverde et réponse de Leganés

La rencontre a débuté sous la domination totale du « club merengue ». Le score a été ouvert à la 22e minute : le milieu de terrain du Real, Federico Valverde, a donné l'avantage à son équipe d'une frappe précise. À peine trois minutes plus tard, Gonzalo García a doublé la mise pour les hôtes.

Les visiteurs de Leganés ont réussi à réduire en partie l'écart avant la fin de la première mi-temps : à la 39e minute, l'attaquant Naim García a trouvé le chemin des filets.

2. Deuxième mi-temps : Mastantuono et un csc scellent le match

En seconde période, les Madrilènes n'ont pas baissé le rythme et ont inscrit deux nouveaux buts.

À la 58e minute, Franco Mastantuono a fait étalage de son talent pour inscrire un but, puis deux minutes plus tard, le défenseur de Leganés Rubén Pulido a marqué contre son camp (csc), fixant le score final à 4-1.

Match amical :

Real Madrid – Leganés 4:1

Buts : Federico Valverde 22, Gonzalo García 25, Franco Mastantuono 58, Rubén Pulido 60 (csc) – Naim García 39.

Faits marquants du match Real — Leganés

Aspect / Équipe

Détails

Statut de la compétition

Match amical de préparation

Score final

4:1 (Victoire du Real)

Buts du Real

Federico Valverde (22), Gonzalo García (25), Franco Mastantuono (58), Rubén Pulido (60, csc)

But de Leganés

Naim García (39)

Hommes du match

Federico Valverde, Franco Mastantuono

La préparation du Real Madrid et le jeu prolifique de l'équipe suscitent un grand intérêt chez les supporters.

Partagez immédiatement cet article passionnant avec vos amis, collègues et groupes de supporters inconditionnels du Real !

Selon vous, Franco Mastantuono parviendra-t-il à s'imposer comme titulaire indiscutable au Real cette saison ? Laissez vos avis et pronostics en commentaires !

Real MadridLeganésFederico ValverdeFranco MastantuonoGonzalo García
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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