Apple atteint le cap des 5 billions de dollars de valeur boursière

Le géant technologique américain Apple est devenu la deuxième entreprise de l'histoire dont la capitalisation boursière a dépassé le seuil historique crucial de 5 billions de dollars pendant les échanges. Selon ixbt.com, cet indicateur a ouvert une nouvelle étape pour l'entreprise sur les marchés financiers mondiaux et a confirmé une fois de plus sa domination dans le secteur technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le 28 juillet de cette année, à l'ouverture des transactions, le prix des actions d'Apple a fortement augmenté pour atteindre 342,89 dollars par action. C'est précisément grâce à cette hausse que la valeur totale de l'entreprise a dépassé pour la première fois les 5 billions de dollars. Cependant, sur fond de fluctuations naturelles du marché financier, les cours ont ensuite connu un léger ajustement et la capitalisation totale est redescendue à environ 4,94 billions de dollars.

Concurrence sur le marché technologique mondial

Il convient de rappeler que NVIDIA , l'entreprise leader dans la production de puces et d'intelligence artificielle qui ne cesse de battre des records historiques en billions de dollars, avait été la première corporation à atteindre ce cap auparavant. La valeur boursière de 5 billions de dollars de NVIDIA a été enregistrée pour la première fois en octobre 2025, ce qui témoignait du début d'une nouvelle ère dans le monde de la technologie.

Selon les dernières données actuelles, la valeur boursière de NVIDIA s'élève à environ 4,75 billions de dollars. Ainsi, Apple et NVIDIA se livrent une concurrence serrée en tant qu'entreprises les plus précieuses sur le marché financier mondial et deviennent les principaux moteurs de l'économie globale.

Les experts soulignent que la demande mondiale de technologies modernes, en particulier l'électronique grand public et les solutions innovantes, joue un rôle important dans l'atteinte d'indicateurs aussi élevés. La croissance financière stable d'Apple sert de signal positif pour ses actionnaires et investisseurs.

Bien qu'à la clôture des transactions la valeur totale soit légèrement retombée sous les 5 billions de dollars, ce résultat démontre la puissance économique et la stabilité de la corporation à l'échelle mondiale. À l'avenir, la lutte pour le leadership sur le marché technologique devrait s'intensifier encore davantage.