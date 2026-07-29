Andreas Christensen a une nouvelle chance avec Barcelone

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Andreas Christensen a une nouvelle chance avec Barcelone

Le club espagnol du FC Barcelone poursuit son stage de pré-saison en Grande-Bretagne. L'entraîneur Hansi Flick a convoqué les joueurs cadres de l'équipe ainsi que 17 jeunes diplômés de La Masia désireux de gagner la confiance du technicien allemand. L'un des principaux noms sous le feu des projecteurs dès ces premiers jours a été Andreas Christensen, selon Goal.com rapporte .

Selon le média sportif, le défenseur danois a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2028 après une année et demie marquée par des blessures et un temps de jeu réduit. Désormais, le défenseur fait face à une étape cruciale qui pourrait changer complètement sa carrière. Si certains considèrent cela comme une dernière chance de faire ses preuves, le joueur lui-même le voit comme un nouveau départ.

Nouveau contrat et principaux objectifs

Porté par la grande confiance que lui témoigne le club et par son nouveau bail, Andreas Christensen vise à retrouver sa meilleure forme sportive. Ses ambitions ne se limitent pas seulement à reconquérir sa place de titulaire, mais englobent également la lutte pour les trophées les plus prestigieux d'Europe.

Après les pépins physiques de la saison dernière, retrouver un temps de jeu régulier est une priorité pour le joueur. Dans une interview accordée au média sportif, le défenseur a évoqué sa condition physique et le processus de préparation.

Condition physique et communication avec l'entraîneur

Andreas Christensen a souligné que les entraînements collectifs gagnent en intensité et en rythme, mais que les joueurs sont précisément réunis dans ce but. Selon lui, la tâche principale actuelle est d'atteindre la meilleure condition physique et de terminer la saison sans blessure.

Interrogé sur l'existence d'une discussion avec l'entraîneur Hansi Flick concernant son rôle pour la saison, le joueur a confirmé que tout le monde allait dans la même direction. Son objectif principal est de maintenir sa condition physique, d'améliorer son jeu et de retrouver son plus haut niveau.

BarceloneAndreas ChristensenHansi FlickLa LigaSport
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Jahongir Tursunov
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