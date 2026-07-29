Neymar pourrait mettre un terme à sa carrière : trois scénarios possibles

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Neymar pourrait mettre un terme à sa carrière : trois scénarios possibles

Le tournant le plus difficile de la carrière de Neymar, meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, est survenu. L'incertitude quant à son avenir sur la scène internationale et en club suscite de vives discussions dans le monde du football, rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Marca, d'après les informations du site sportif Bitbol et du journaliste Ezequiel Gasca, l'élimination précoce du Brésil de la Coupe du Monde a eu un impact psychologique lourd sur l'attaquant. La frustration accumulée et l'incapacité d'atteindre le résultat escompté ont alimenté les rumeurs selon lesquelles le joueur pourrait mettre un terme inattendu à sa carrière.

Rappelons qu'avec la nomination de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur principal, de nouveaux espoirs étaient nés au sein de l'équipe. Cependant, après cet échec dans le tournoi, la Seleção est tombée dans un état de choc et s'est inclinée en 8e de finale face à l'équipe de Norvège, ruinant une fois de plus le rêve d'un sixième titre.

Adieux à la scène internationale

Après le match contre la Norvège, Neymar a clarifié son destin lors d'une interview accordée à Globo Esporte et UOL. Il a quitté le terrain en pleurs et a prononcé ses derniers mots.

"J'ai tout tenté. Tout a commencé ici et tout se termine ici. C'est fini", avait souligné le joueur. Ainsi, l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a mis un terme à sa carrière internationale. Il quitte la sélection en tant que meilleur buteur de l'histoire avec 80 buts, battant ainsi le record de Pelé.

Avenir à Santos et pause professionnelle

Marca ajoute qu'au-delà de sa retraite internationale, la question principale concerne son avenir à Santos. Des sources proches du joueur indiquent qu'il est "fatigué du grand football" et qu'il envisage sérieusement de raccrocher définitivement les crampons.

Actuellement, Neymar est lié par un contrat valable jusqu'au 31 décembre. S'il décide de quitter définitivement le football professionnel, les deux parties pourraient être contraintes de résilier l'accord par anticipation.

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Jahongir Tursunov
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