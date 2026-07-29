Oppo A7 Pro Max présenté : batterie de 10 000 mAh et charge de 80 W

La célèbre marque technologique chinoise Oppo a commencé à accepter les précommandes pour son nouveau smartphone unique, l'Oppo A7 Pro Max. Selon ixbt.com, cet appareil est le premier gadget de l'histoire de l'entreprise à disposer d'une capacité de batterie énorme et est déjà en vente sur la grande plateforme de e-commerce JD.com. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Spécifications techniques et fonctionnalités principales

L'aspect le plus remarquable du nouveau smartphone est sa batterie. L'Oppo A7 Pro Max est équipé pour la première fois d'une batterie ultra-puissante d'une capacité de 10 000 mAh. Malgré cela, le fabricant a réussi à préserver la compacité : l'épaisseur du boîtier n'est que de 8,47 millimètres et son poids est de 226 grammes.

L'appareil est doté d'un écran OLED de haute qualité de 6,78 pouces. La résolution de l'écran est de niveau 1,5K et le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Cela garantit aux utilisateurs une expérience extrêmement fluide et agréable lors du visionnage de contenus et de la navigation dans l'interface.

Les performances du smartphone reposent sur un processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Cette plateforme matérielle offre des capacités suffisantes pour accomplir les tâches quotidiennes et assurer un fonctionnement stable. De plus, la prise en charge d'une technologie de charge rapide de 80 W a été annoncée pour recharger rapidement la batterie.

Appareil photo et fonctionnalités supplémentaires

Les capacités optiques de l'Oppo A7 Pro Max n'ont pas été négligées non plus. Selon les rapports, la résolution de la caméra frontale est de 50 mégapixels, garantissant des autoportraits et des appels vidéo de haute qualité. Le module de la caméra principale est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un capteur secondaire de 2 mégapixels.

Actuellement, sur le marché chinois, un bonus spécial est offert aux acheteurs qui précommandent l'appareil. Ainsi, les clients bénéficient d'une garantie spéciale contre les dégâts des eaux. Ce service, qui coûte généralement 30 dollars séparément, est offert gratuitement aux premiers acheteurs.