La marque Black Shark quitte définitivement le marché des smartphones

Black Shark, l'un des représentants les plus célèbres du marché des smartphones de jeux dédiés, a définitivement cessé ses activités. Selon Ixbt.com, la société a non seulement arrêté la production de nouveaux appareils, mais a également totalement fermé les processus de réparation officielle et de service après-vente pour les appareils mobiles existants. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette décision serait liée à des processus de restructuration à grande échelle au sein de la structure commerciale de l'entreprise. Bien que le fabricant ait tenté par le passé de soutenir les utilisateurs, le service des téléphones mobiles a été officiellement arrêté. Cette étape a été une fin longtemps attendue mais inévitable pour les fans de la marque.

La fin de l'ère des téléphones de jeux

En son temps, la marque Black Shark a été l'une des premières entreprises chinoises à se concentrer sur des appareils dotés d'un matériel puissant, de systèmes de refroidissement actifs et de fonctionnalités de jeu supplémentaires. Ils ont rapidement trouvé leur place parmi les passionnés de jeux mobiles et ont apporté une approche unique au marché.

Cependant, après la présentation de la série de smartphones Black Shark 5 en 2022, aucun nouveau modèle phare n'a été publié par l'entreprise. Au fil du temps, le fabricant a dû abandonner la production de smartphones et concentrer son attention sur divers accessoires de jeu.

Changement d'infrastructure

Les processus de fermeture ont débuté dès l'été de cette année, lorsque l'entreprise a commencé à transférer ses serveurs publics vers une autre adresse et à fermer progressivement l'ancienne plateforme. Les fonctionnalités principales ainsi que la boutique en ligne officielle ont été transférées vers l'application Black Shark Gearbox.

Selon les représentants de l'entreprise, ces changements stratégiques s'expliquent par la nécessité de passer à une nouvelle infrastructure. À l'avenir, c'est cette application qui servira de plateforme principale pour les services de la marque, mais les smartphones eux-mêmes sont entrés dans l'histoire.