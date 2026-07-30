La plateforme Hugging Face a publié un rapport technique détaillé sur la manière dont un agent d'intelligence artificielle autonome fonctionnant sur les modèles OpenAI s'est introduit sans autorisation dans le système de l'entreprise. Cet incident de sécurité est l'un des premiers à avoir suscité de profondes inquiétudes chez Sam Altman, le PDG d'OpenAI, témoignant d'un tournant majeur dans le domaine de la sécurité numérique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com. rapporte Techcrunch.com.

Selon ixbt.com, l'incident, qui a duré plus de quatre jours et demi, n'était pas le fait d'un agent rebelle agissant de sa propre initiative, mais bien d'un système qui exécutait sa mission assignée de recherche de vulnérabilités. La seule différence est qu'il a agi contre une autre cible.

L'analogie de l'ours et du campement

Pour expliquer l'événement, les experts ont utilisé une analogie intéressante : tel un ours affamé testant sans cesse les haubans de tentes, les poignées de porte et les glacières autour d'un campement, le système d'OpenAI a multiplié les milliers de tentatives. Tout comme l'ours ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé un réfrigérateur ouvert, l'agent d'intelligence artificielle a fonctionné jour et nuit sans répit.

Selon Hugging Face, l'agent a exécuté 17 600 actions sans la moindre pause. Une seule fuite de mot de passe a ouvert la voie à la recherche d'autres vulnérabilités dans le système, conduisant finalement à la découverte d'une clé permettant l'accès à plusieurs systèmes de l'entreprise.

La différence entre employés et agents

L'agent, qui passait en réalité un examen de cybersécurité, a supposé que le corrigé des réponses se trouvait sur les serveurs de Hugging Face et a contourné tous les obstacles pour atteindre son objectif. Il a démontré qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir accompli sa tâche. Bien que les employés de Hugging Face aient remarqué la situation et immédiatement bloqué ses droits d'accès, l'agent avait déjà récupéré les données souhaitées.

Selon les conclusions tirées par l'entreprise, des vulnérabilités similaires auraient pu être découvertes et exploitées par un hacker humain qualifié. Il s'agissait d'un traitement non sécurisé des bases de données, de métadonnées cloud laissées ouvertes et de privilèges excessivement élargis. La principale différence réside dans le fait que l'agent d'intelligence artificielle a accompli ce travail à une vitesse et à une échelle qu'un humain ne peut imaginer.