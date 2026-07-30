Les processeurs Intel Nova Lake sortent avec un puissant cœur graphique

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Les processeurs Intel Nova Lake sortent avec un puissant cœur graphique

Intel prépare une gamme de processeurs de bureau de nouvelle génération baptisée Nova Lake. La principale caractéristique de cette nouvelle ligne sera l'apparition de modèles dotés d'un cœur graphique intégré extrêmement puissant. Selon ixbt.com, les premiers détails à ce sujet ont été révélés par le célèbre informateur Jaykihn. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Il s'avère que certains nouveaux processeurs de cette série seront équipés d'un iGPU puissant s'approchant des capacités graphiques des appareils Panther Lake les plus avancés. Bien que la désignation commerciale finale puisse différer, il s'agira techniquement d'une solution similaire à la puce graphique Arc B390 avec 12 cœurs Xe. Cependant, il existe une différence architecturale importante : cette fois, l'entreprise utilisera l'architecture mise à jour Xe3P au lieu de Xe3.

Spécifications techniques et capacités

Selon les informations diffusées par l'informateur, ces processeurs disposent d'un total de 16 cœurs fonctionnant dans une configuration 4+8+4. De plus, l'indice de dissipation thermique (TDP) de l'appareil est fixé à 65 W. Cet indicateur montre que les nouveaux produits ne feront pas partie de la ligne phare haut de gamme, ce qui signifie que leur prix devrait également être abordable pour les utilisateurs.

Selon les experts, les performances graphiques de tels processeurs seront nettement supérieures aux solutions standard Arc B390. Cela est dû à deux facteurs principaux : premièrement, l'augmentation de la limite de puissance et, deuxièmement, l'utilisation de la nouvelle génération d'architecture Xe3P. Par conséquent, les utilisateurs auront la possibilité d'atteindre une efficacité graphique élevée même sans cartes graphiques dédiées.

Perspectives de la nouvelle génération attendue

Il convient de rappeler que l'informateur Jaykihn, qui a diffusé ces informations, s'est déjà fait connaître par le passé pour la précision de ses rapports. Notamment, il a été l'un des premiers à fournir des informations sur les résultats des tests du Core Ultra 9 285K et a décrit à l'avance toute la structure de la ligne Core Ultra 200S. C'est pourquoi ses dernières informations sur les processeurs Nova Lake suscitent un grand intérêt dans le monde de la technologie.

Bien qu'Intel n'ait pas encore officiellement divulgué tous les détails de la nouvelle génération, de telles puces iGPU puissantes avec une limite de puissance de 65 watts devraient occuper une place importante sur le marché des ordinateurs de milieu de gamme. Cela permettra à l'avenir d'assembler des stations de travail puissantes et économiques qui ne nécessitent pas de carte graphique supplémentaire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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