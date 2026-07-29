Sam Altman explique pourquoi il a abandonné le réseau social TikTok

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Sam Altman explique pourquoi il a abandonné le réseau social TikTok

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a annoncé qu'il avait complètement supprimé l'application populaire TikTok de son smartphone parce qu'elle captait beaucoup trop son attention. Il a souligné que cette plateforme possède une influence algorithmique extrêmement puissante et crée rapidement une dépendance chez l'utilisateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, Altman a fait ce pas non seulement par curiosité, mais aussi à des fins pratiques. Au moment où OpenAI développait son projet de génération vidéo par AI, Sora, il avait pour objectif d'étudier de l'intérieur le mécanisme du réseau social concurrent. "Je me suis intentionnellement accroché à TikTok parce que je devais l'étudier", a expliqué le directeur de l'entreprise.

Le piège de l'algorithme et l'expérience personnelle

Durant l'expérience, Sam Altman a fait l'expérience directe de la perfection du système de recommandation de la plateforme. Au début, il était convaincu de contrôler totalement le processus et de ne passer que dix minutes avant de dormir. Cependant, avec le temps, cette habitude s'est développée pour occuper plusieurs heures pendant les week-ends.

Altman a réalisé que cette situation avait un impact négatif sur lui. Selon lui, l'utilisation de l'application lui procurait "un véritable plaisir semblable à une drogue". Ses tentatives pour limiter le temps ayant échoué, il a décidé de supprimer complètement l'application de son téléphone.

La fermeture du projet Sora

De plus, OpenAI a également interrompu ses activités dans le domaine des réseaux sociaux. En mars, l'entreprise a annoncé qu'elle abandonnait l'application Sora pour se concentrer sur ses objectifs principaux. Ce concept, qui avait initialement suscité un grand tapage médiatique et une collaboration historique avec Disney, a été fermé six mois plus tard.

La raison principale invoquée est que le processus de génération vidéo exigeait des ressources de calcul trop importantes. Parallèlement, des concurrents majeurs tels qu'Anthropic accéléraient encore la course de l'AI générative.

En août dernier, OpenAI avait souligné que l'objectif principal de services tels que ChatGPT n'était pas de retenir indéfiniment l'utilisateur. L'entreprise a noté qu'il était important d'évaluer le succès non pas par le temps passé sur le site ou le nombre de clics, mais par le fait que l'utilisateur obtienne le résultat dont il a besoin.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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