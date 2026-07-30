Un homme découvre les corps de cinq nourrissons dans des cartons chez lui en France

Un événement tragique survenu en France a choqué le public. Une dispute entre une femme de 32 ans et son conjoint, résidant dans la ville historique d'Orange, a conduit à la découverte d'une affaire inattendue et macabre. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête sur cet incident.

Il a été rapporté que la femme et son conjoint se disputaient au sujet du contenu de boîtes en carton stockées dans la maison. Curieusement, la femme avait mis au monde un petit garçon en bonne santé à domicile un jour avant la dispute. Pendant la discussion, elle a déclaré ressentir de fortes douleurs abdominales et a ensuite été emmenée à l'hôpital.

Selon des sources proches de l'enquête, après le départ de sa compagne pour l'hôpital, l'homme est resté chez lui et a ouvert les boîtes en carton qui avaient provoqué la dispute. C'est à ce moment-là qu'il est tombé sur les corps de cinq nourrissons conservés à l'intérieur.

Selon les premières informations, tous les corps dataient d'un certain temps et étaient en état de décomposition. Il a été établi que les restes étaient placés dans plusieurs boîtes en carton, elles-mêmes dissimulées dans un grand sac en polyéthylène au deuxième étage de la maison.

Le journal local Le Parisien écrit que l'homme n'avait appris la grossesse de sa compagne que récemment. Il est indiqué qu'auparavant, la femme avait nié à trois reprises être enceinte. L'homme a apporté le sac contenant les corps à l'hôpital, et le personnel de l'établissement médical a immédiatement prévenu la police.

Selon le rapport médico-légal, il a été confirmé que les restes retrouvés appartiennent à cinq bébés. Des examens médico-légaux supplémentaires sont désormais prévus afin de déterminer les causes de la mort et d'autres circonstances importantes.

Le parquet de Carpentras a indiqué que l'homme a déclaré aux enquêteurs n'avoir eu aucune information sur les éventuelles grossesses de sa compagne. Il a été relâché après son interrogatoire.

Actuellement, la femme est soignée à l'hôpital. Selon le parquet, en raison de son état de santé, elle n'a pas encore été placée en garde à vue ni interrogée officiellement. Les forces de l'ordre examinent attentivement toutes les circonstances de cette affaire.

Il s'avère que la famille a également deux autres enfants, âgés de 8 et 12 ans. Après l'incident, afin de garantir la sécurité et les intérêts des enfants, les services de protection de l'enfance ont pris leur situation en charge. L'enquête se poursuit.