La console de jeux Steam Machine prend désormais en charge la technologie AMD FSR 4.1

La société Valve a révélé de nouveaux détails concernant sa célèbre console Steam Machine et a ravi les joueurs avec une importante nouveauté. Selon ixbt.com, l'appareil prend désormais entièrement en charge la technologie de mise à l'échelle moderne FSR 4.1 d'AMD, ce qui permet d'améliorer considérablement la qualité graphique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Rappelons que cette version de la technologie FSR est beaucoup plus avancée que la génération précédente FSR 3, avec un avantage notable notamment en mode Performance. Étant donné les performances limitées de la console Steam Machine, ce mode devrait devenir l'une des solutions principales et les plus pratiques pour les propriétaires de l'appareil.

Design du boîtier et possibilité de fabrication indépendante

Outre les innovations technologiques, Valve a offert une liberté unique aux utilisateurs. Le rapport indique que le fabricant a publié des fichiers CAD spéciaux pour le boîtier externe de la Steam Machine. Cela permettra aux passionnés de concevoir leurs propres variantes de design de manière indépendante.

À l'aide de ces fichiers, les utilisateurs pourront imprimer le boîtier de leur choix sur des imprimantes 3D spéciales ou le fabriquer à l'aide d'autres méthodes modernes. Cette approche est considérée comme une étape importante vers la personnalisation de l'appareil et l'enrichissement de l'expérience utilisateur.

Date de sortie et état des commandes

Des précisions ont également été apportées concernant la date de sortie de l'appareil sur le marché et sa livraison aux utilisateurs. Selon les représentants de Valve, si un acheteur occupe une place suffisamment élevée dans la file d'attente des commandes, il recevra une lettre spéciale contenant une offre d'achat d'ici la fin de cette année.

Ces nouvelles renforcent l'intérêt pour la console Steam Machine et contribuent à assurer sa compétitivité sur le marché. Les efforts de l'entreprise pour soutenir l'architecture ouverte et les logiciels sont accueillis chaleureusement par la communauté des joueurs.