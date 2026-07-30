La fiabilité des cartes graphiques Radeon RX 9070 XT dévoilée

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La fiabilité des cartes graphiques Radeon RX 9070 XT dévoilée

Les statistiques des grands réseaux de vente au détail européens ont montré la résistance des différentes modifications des cartes graphiques Radeon RX 9070 XT. Selon les données fournies par la publication Hardware & Co, de grandes plateformes de vente telles que Mindfactory et Alza ont publié leurs chiffres concernant les produits retournés par les acheteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces statistiques servent d'orientation importante aux utilisateurs pour choisir quelles marques et quels modèles sont les plus fiables. Bien qu'il y ait de légères différences entre les indicateurs fournis par les différents réseaux, la situation générale permet d'évaluer clairement la qualité des produits.

Modèles les plus fiables

Selon les résultats de l'analyse, le modèle Asus Prime, appartenant à la gamme principale du fabricant, s'est avéré être l'une des options les plus fiables. D'après les statistiques du réseau Alza, cette carte graphique affiche le taux de retour sous garantie le plus bas, représentant seulement 0,17 %. Les données de Mindfactory ont également enregistré ce chiffre au niveau de 1,07 %.

De plus, certains modèles de la marque XFX et un certain nombre d'options alternatives ont également affiché un haut niveau de fiabilité. Bien que certains modèles ne soient vendus que dans un seul réseau, ils ont enregistré de bons résultats. Notamment, pour le modèle ASRock Steel Legend Dark, disponible uniquement sur le réseau Mindfactory, ce chiffre n'était que de 0,24 %.

Modèles problématiques

Cependant, tous les appareils n'ont pas affiché des résultats aussi enviables. Il est apparu que certaines cartes graphiques ont été retournées aux centres de service plusieurs fois plus souvent que d'autres.

  • Le modèle ASSRock Steel Legend a affiché un taux de retour de 0,88 % et 2,73 % dans les deux réseaux respectivement.
  • La version XFX Quicksilver White a également enregistré un taux de panne plus élevé avec des chiffres de 1,28 % et 2,84 %.
  • Le plus bas résultat appartient au modèle PowerColor Reaper, dont le taux de retour a atteint 3,28 %, bien que cette carte ne soit vendue que dans un seul réseau.
Les experts soulignent que, malgré les différences mentionnées, aucune anomalie ou tendance négative marquée n'a été observée à l'échelle du marché global. Les indicateurs restent dans des limites techniquement acceptables.

Radeon RX 9070 XTCartes GraphiquesTechnologiesHardware & CoComposants PC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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