La Fédération internationale de football association (FIFA) a ouvert une procédure disciplinaire officielle à l'encontre de l'Association du football argentin (AFA). Selon le journaliste de BBC Sport Dale Johnson, l'enquête a été déclenchée par les événements controversés survenus après la demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Zamin.uz revient sur ce grave conflit politique, les accusations portées contre l'Argentine et les résultats des matchs décisifs de la Coupe du monde 2026.

1. La banderole des « Îles Malouines » : La politique sur le terrain

Au cœur de la polémique se trouvent les agissements des joueurs argentins après leur demi-finale extrêmement tendue contre l'Angleterre (2:1). Lors de la célébration de la victoire, les membres de l'équipe argentine ont arboré une grande banderole sur le terrain. On pouvait y lire en espagnol : « Las Malvinas son Argentinas » (« Les Îles Malouines sont argentines »).

Les Îles Malouines (appelées Falkland dans les sources anglophones) le Royaume-Uni sont l'objet d'un différend territorial ancien et délicat entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Le règlement strict de la FIFA interdit l'utilisation de toute déclaration politique, manifestation ou symbole à l'intérieur des stades et lors des événements sportifs. Cet acte de l'équipe argentine est considéré comme une action politique.

2. Les trois axes de l'enquête : Des accusations graves

La Commission de discipline de la FIFA ne s'est pas limitée à la banderole politique dans son dossier contre l'AFA. Selon les informations de Dale Johnson, l'enquête couvre trois axes majeurs :

L'utilisation d'un événement sportif à des fins de manifestations non sportives : Cela concerne directement l'affichage de la banderole politique mentionnée ci-dessus. Le comportement inapproprié de l'équipe : La discipline générale et la conduite des joueurs après la demi-finale sont examinées. Insultes liées à la discrimination et au racisme : Il s'agit de l'accusation la plus grave, pour laquelle la FIFA applique une politique de « tolérance zéro ». Si ces accusations sont prouvées, l'AFA et certains joueurs s'exposent à des sanctions extrêmement lourdes.

Coupe du monde 2026 : Le parcours de l'Argentine

Dans cette demi-finale éclipsée par la polémique, l'Argentine avait battu l'Angleterre sur le score de 2:1 pour décrocher son billet pour la finale.

Cependant, lors du match décisif du tournoi, l'Argentine a affronter l'équipe d'Espagne. Le temps réglementaire de cette finale riche en rebondissements s'est soldé par un score vierge. En prolongations, les joueurs espagnols ont réussi à inscrire un but (1:0). Ainsi, l'Argentine n'a pas pu défendre son titre de champion et a dû se contenter de la médaille d'argent de la Coupe du monde 2026.

Faits clés de l'enquête de la FIFA contre l'Argentine

Aspect / Mesure Détails Organisation FIFA (Commission de discipline) Partie responsable Association du football argentin (AFA) Match déclencheur Coupe du monde 2026, demi-finale : Argentine - Angleterre (2:1) Acte politique Banderole « Les Îles Malouines sont argentines » Axes de l'enquête Manifestation politique, comportement inapproprié, racisme/discrimination Résultat final de l'Argentine Finaliste de la Coupe du monde 2026 (médaille d'argent) Source principale Dale Johnson (BBC Sport)

L'un des plus grands scandales du football mondial et les détails de l'enquête de la FIFA contre l'Argentine captivent l'attention de tous les passionnés de ballon rond.

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