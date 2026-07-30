Liverpool entre en négociations pour le transfert de Bradley Barcola

·4·Sport
Liverpool entre en négociations pour le transfert de Bradley Barcola

Le club anglais de Liverpool prépare sa première offre officielle pour s'attacher les services de l'ailier français du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Selon BBC, les Reds ont ciblé le joueur de 23 ans comme le successeur idéal de Mohamed Salah, parti à la fin de la saison dernière, et ont déjà trouvé un accord de principe avec lui. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que Liverpool prévoyait initialement de recruter l'ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé. Cependant, le joueur devant vraisemblablement poursuivre sa carrière au Real Madrid, le club anglais a complètement reporté son attention sur le représentant du club parisien. Actuellement, la partie la plus complexe des négociations entre les parties concerne les conditions financières.

Désaccords sur le montant du transfert

La direction du PSG exige une énorme indemnité de transfert d'environ 145 millions de livres sterling pour sa star. Si cet accord se concrétise, il pourrait battre le record du transfert en Premier League. Bien que son contrat expire en 2028, le club parisien n'a pas l'intention de revoir ses exigences à la baisse.

Cependant, la direction de Liverpool préférerait dépenser environ 100 millions de livres sterling pour le joueur. Malgré le gouffre financier entre les deux clubs, les Anglais disposent d'atouts positifs. Le joueur lui-même souhaite évoluer en Premier League et s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'équipe.

La position et les perspectives du joueur

Ayant commencé à perdre sa place de titulaire à Paris et fatigué de rester sur le banc lors des matches importants, l'attaquant de 23 ans a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Selon les sources de Goal.com, il a eu des discussions positives avec l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, et la direction du club, faisant savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG.

Pour l'instant, aucun document officiel n'a été signé entre les parties. Néanmoins, la ferme volonté du joueur de déménager dans le Merseyside et l'accord trouvé sur les termes personnels devraient offrir à Liverpool un avantage crucial dans les négociations complexes à venir.

LiverpoolBradley BarcolaPSGPremier LeagueTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mancini : Les secrets d'un départ tumultueux, le conflit avec Gravina et sa promesse aux supportersMancini : Les secrets d'un départ tumultueux, le conflit avec Gravina et sa promesse aux supportersAujourd'hui, 00:39Le scandale s'amplifie : la FIFA ouvre officiellement une enquête contre l'équipe d'ArgentineLe scandale s'amplifie : la FIFA ouvre officiellement une enquête contre l'équipe d'ArgentineAujourd'hui, 00:36Shavkat Mirziyoyev a assisté à la cérémonie d'ouverture des « Jeux du futur » (photo)Shavkat Mirziyoyev a assisté à la cérémonie d'ouverture des « Jeux du futur » (photo)Hier, 23:13Nouvelle ère en France : Zidane arrive et le logo de l'équipe nationale est renouveléNouvelle ère en France : Zidane arrive et le logo de l'équipe nationale est renouveléHier, 22:54Transfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec RodriTransfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec RodriHier, 22:31Cinq buts et du suspense à Samarcande : le Dinamo s'impose face au Kokand-1912Cinq buts et du suspense à Samarcande : le Dinamo s'impose face au Kokand-1912Hier, 22:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans