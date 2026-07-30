Liverpool entre en négociations pour le transfert de Bradley Barcola

Le club anglais de Liverpool prépare sa première offre officielle pour s'attacher les services de l'ailier français du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Selon BBC, les Reds ont ciblé le joueur de 23 ans comme le successeur idéal de Mohamed Salah, parti à la fin de la saison dernière, et ont déjà trouvé un accord de principe avec lui. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que Liverpool prévoyait initialement de recruter l'ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé. Cependant, le joueur devant vraisemblablement poursuivre sa carrière au Real Madrid, le club anglais a complètement reporté son attention sur le représentant du club parisien. Actuellement, la partie la plus complexe des négociations entre les parties concerne les conditions financières.

Désaccords sur le montant du transfert

La direction du PSG exige une énorme indemnité de transfert d'environ 145 millions de livres sterling pour sa star. Si cet accord se concrétise, il pourrait battre le record du transfert en Premier League. Bien que son contrat expire en 2028, le club parisien n'a pas l'intention de revoir ses exigences à la baisse.

Cependant, la direction de Liverpool préférerait dépenser environ 100 millions de livres sterling pour le joueur. Malgré le gouffre financier entre les deux clubs, les Anglais disposent d'atouts positifs. Le joueur lui-même souhaite évoluer en Premier League et s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'équipe.

La position et les perspectives du joueur

Ayant commencé à perdre sa place de titulaire à Paris et fatigué de rester sur le banc lors des matches importants, l'attaquant de 23 ans a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Selon les sources de Goal.com, il a eu des discussions positives avec l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, et la direction du club, faisant savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG.

Pour l'instant, aucun document officiel n'a été signé entre les parties. Néanmoins, la ferme volonté du joueur de déménager dans le Merseyside et l'accord trouvé sur les termes personnels devraient offrir à Liverpool un avantage crucial dans les négociations complexes à venir.