Microsoft dévoile ses revenus provenant des investissements dans Anthropic et OpenAI

Microsoft a publié son rapport financier pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2026. Ce rapport a révélé l'état des investissements multimilliardaires réalisés par l'entreprise dans les deux laboratoires concurrents majeurs du marché de l'intelligence artificielle : Anthropic et OpenAI. Selon les données, cette période a clairement mis en évidence des résultats financiers mitigés pour le géant technologique dans le secteur de l'intelligence artificielle, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Revenus colossaux du projet Anthropic

Selon ixbt.com, au cours du dernier trimestre, Microsoft a réalisé un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars sur son investissement dans Anthropic. Cela a augmenté le bénéfice net par action dilué (EPS) de la société de 33 dollars. Pour rappel, en novembre 2025, Microsoft avait investi 5 milliards de dollars dans Anthropic dans le cadre d'une transaction circulaire. Conformément à cet accord, le laboratoire d'intelligence artificielle s'est engagé à acheter pour 30 milliards de dollars de services Azure.

Il convient de noter que Microsoft ne met généralement pas à jour régulièrement la valeur de sa participation dans Anthropic chaque trimestre. Cependant, la hausse de 3,2 milliards de dollars enregistrée ce trimestre était si importante que l'entreprise a décidé de la divulguer séparément. Les experts ont souligné que ce revenu généré en un seul trimestre équivaut presque aux bénéfices annuels tirés d'OpenAI tout au long de l'année pour Microsoft.

Baisse à court terme de l'investissement dans OpenAI

Contrairement à Anthropic, Microsoft discute de ses investissements dans OpenAI chaque trimestre. Au cours de la dernière période de reporting, la branche OpenAI n'a pas affiché de résultats très élevés et la valeur de l'investissement a diminué d'environ 600 millions de dollars. Cette situation a réduit le bénéfice par action de l'entreprise de 7 dollars. Actuellement, Microsoft détient environ 27 % des actions d'OpenAI et perçoit des revenus via des mécanismes de partage des bénéfices.

Néanmoins, cette baisse de 600 millions de dollars est un chiffre presque négligeable pour une entreprise de cette envergure. Globalement, Microsoft a clôturé un trimestre financier extrêmement lucratif, enregistrant un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars et un bénéfice net de 35,8 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice fiscal, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a atteint 331,8 milliards de dollars et le bénéfice net 133,7 milliards de dollars.

L'analyse des performances annuelles montre que les investissements de Microsoft dans OpenAI ont porté leurs fruits. Tout au long de l'exercice fiscal, cet investissement a généré un bénéfice de 5 milliards de dollars, fournissant un revenu supplémentaire par action. Selon les experts, de tels paris massifs sur les technologies d'intelligence artificielle renforcent encore le leadership de Microsoft sur les marchés mondiaux, malgré les fluctuations à court terme.