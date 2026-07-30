Rosatom établit un record historique dans la production de réacteurs nucléaires

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Rosatom établit un record historique dans la production de réacteurs nucléaires

La société d'État russe Rosatom a enregistré un résultat sans précédent dans le domaine de l'énergie nucléaire. Selon ixbt.com, l'entreprise gère actuellement le processus de fabrication de 13 petits réacteurs nucléaires dont les cuves sont à différents stades de préparation. Ces équipements sont destinés à équiper la centrale nucléaire de faible puissance construite dans notre pays et les brise-glaces nucléaires de nouvelle génération, ce chiffre représentant un record absolu dans l'histoire de l'industrie nucléaire nationale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Alexeï Likhatchiov, chef de Rosatom, treize cuves de petits réacteurs nucléaires sont actuellement en cours de production simultanée à différents stades. Une production parallèle d'une telle ampleur n'avait jamais été observée auparavant. Selon les experts, un tel indicateur élevé témoigne non seulement de l'élargissement des capacités technologiques, mais aussi de la demande croissante à l'échelle mondiale pour les petits réacteurs modulaires et la flotte spéciale.

Une étape importante pour le projet de centrale nucléaire en Ouzbékistan

Une partie importante des réacteurs en production revêt une importance particulière pour l'Ouzbékistan. Le rapport souligne que parmi ces treize cuves de réacteurs figurent également des dispositifs destinés à la centrale nucléaire de faible puissance dont la construction en Ouzbékistan débutera en 2026. Cela signifie que la base matérielle et technique du grand projet énergétique mis en œuvre dans notre pays est en train de se former concrètement.

Les centrales nucléaires de faible puissance sont considérées comme l'une des solutions les plus efficaces pour fournir une électricité stable aux régions géographiquement isolées et dont la connexion aux réseaux centralisés est limitée. La centrale construite en Ouzbékistan devrait jouer un rôle important dans la garantie de la sécurité énergétique du pays et l'approvisionnement des secteurs économiques en énergie propre.

Équipement prêt pour le brise-glace Leningrad

Outre le record de production de réacteurs, Rosatom a achevé la fabrication de l'ensemble complet des équipements de réacteur pour le navire « Leningrad », un brise-glace nucléaire universel du projet 22220. L'usine de construction mécanique « ZiO-Podolsk » a produit la deuxième unité de réacteur de type RITM-200, rendant ainsi prêts tous les équipements nécessaires pour le compartiment du réacteur du navire.

À titre d'information, il convient de noter que le RITM-200 est l'installation nucléaire la plus moderne, largement utilisée dans les brise-glaces nucléaires de nouvelle génération. Cette technologie garantit un mouvement fluide et une haute efficacité des navires même dans des conditions arctiques difficiles. Ces réalisations de Rosatom servent à maintenir des positions de premier plan dans l'industrie nucléaire mondiale.

RosatomCentrale NucléaireRéacteur NucléaireOuzbékistanTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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