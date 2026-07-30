La concurrence s'intensifie sur le marché de Microsoft et de l'IA

À l'heure où les technologies d'IA connaissent un essor mondial rapide, Microsoft est entrée en concurrence directe avec ses principaux partenaires, les principaux laboratoires d'IA. Ce tournant stratégique intervient à une période où les performances financières de l'entreprise atteignent des sommets inédits et où le paysage concurrentiel se durcit. C'est ce que rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Selon ixbt.com, Microsoft a enregistré des résultats records lors de son dernier trimestre fiscal avec 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 35,8 milliards de dollars de bénéfice net. Sur l'ensemble de l'exercice fiscal, le chiffre d'affaires total de l'entreprise s'est élevé à 331,8 milliards de dollars et le bénéfice net à 133,7 milliards de dollars.

Cependant, cet immense succès financier s'accompagne de conflits d'intérêts. Des entreprises telles que OpenAI et Anthropic développent non seulement des modèles, mais élargissent également leurs applications et infrastructures d'agents permettant un contact direct avec les clients. La direction de Microsoft cherche à empêcher cette situation de menacer l'avenir financier de l'entreprise.

Clients d'entreprise et questions de sécurité

Satya Nadella, PDG de Microsoft, encourage les clients professionnels à utiliser plusieurs modèles et à ne pas dépendre d'un seul laboratoire d'IA de pointe pour la couche d'applications d'agents. Selon lui, une dépendance totale envers un seul fournisseur oblige les entreprises à confier leurs secrets internes à des fabricants de modèles à la réputation douteuse, ce qui présente des risques.

Les représentants du secteur informatique d'entreprise craignent à la fois les fuites de données et le verrouillage par un fournisseur. En tenant compte de ces inquiétudes, Satya Nadella a ouvertement déclaré lors d'une conférence avec des analystes de Wall Street que Microsoft disposait d'une excellente opportunité pour proposer ses propres modèles, agents et services de sécurité d'IA à des prix plus abordables.

Architecture de plateforme et liberté

En répondant à une question de Karl Keirstead, analyste chez UBS, concernant les systèmes ouverts et fermés dans l'industrie de l'IA, Satya Nadella a souligné que les entreprises devaient garder le contrôle de leur propre destin. Il a indiqué que la conception architecturale de la plateforme devait permettre de remplacer facilement un modèle par un autre, c'est-à-dire que le mécanisme de contrôle doit être distinct du modèle.

Actuellement, Microsoft commercialise divers mécanismes de contrôle et agents d'IA sous la marque Copilot, incluant notamment l'agent de codage GitHub Copilot. Il est bien connu qu'aujourd'hui, une grande partie des investissements dans le secteur de l'IA est précisément consacrée à la création d'agents de programmation et de codage.