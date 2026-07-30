Mark Zuckerberg affirme que des milliards de personnes auront un agent AI personnel dans les cinq prochaines années

Lors d'une réunion trimestrielle avec les investisseurs, le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que d'ici cinq ans, des milliards de personnes disposeront de leurs propres agents AI personnels. Selon Ixbt.com, cette technologie comprendra les objectifs des utilisateurs et servira à défendre leurs intérêts 24h/24 dans n'importe quel domaine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui l'annonce .

Selon Zuckerberg, à l'avenir, ces agents aideront étroitement les gens dans la gestion des finances, de la santé, des relations personnelles et des tâches ménagères. Il a également été souligné que lors de l'interaction avec l'AI, WhatsApp et les autres plateformes de messagerie de l'entreprise acquièrent une importance croissante. En particulier, sur la plateforme WhatsApp, Meta AI est déjà devenu un service leader.

Concurrence sur le marché et agents AI

Aujourd'hui, la volonté de créer des systèmes AI qui ne se contentent pas de répondre à des questions, mais exécutent des actions pratiques au nom des utilisateurs, ne se limite pas à Meta. Alors que Google a introduit des agents AI spéciaux comme fonctionnalité clé dans la mise à jour de son moteur de recherche, l'agent de programmation Claude Code d'Anthropic suscite un grand intérêt parmi les ingénieurs.

Néanmoins, Meta ne justifie peut-être pas entièrement la confiance des investisseurs en raison des sommes colossales qu'elle consacre à ses projets d'avenir. Après la publication du dernier rapport trimestriel, la valeur des actions de Meta a chuté de près de 10 %. La division Reality Labs de l'entreprise, responsable des projets de réalité augmentée et du metaverse, a accusé une perte d'environ 4,6 milliards de dollars au cours de ce trimestre.

Fonds et coûts d'infrastructure

Les investissements de Meta dans l'infrastructure AI ont entraîné une baisse brutale de son flux de trésorerie disponible. Au cours du trimestre actuel, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise s'est établi à 784 millions de dollars, soit une baisse de 91 % par rapport aux 8,55 milliards de dollars de la même période de l'année précédente. Néanmoins, les dépenses continuent d'augmenter.

En particulier, cette semaine, Meta et BlackRock ont annoncé un partenariat pour construire un centre de données de 14 milliards de dollars à El Paso, au Texas. Zuckerberg a souligné que la vente d'intelligence devrait générer des profits plus élevés que la vente directe de puissance de calcul.

Actuellement, les agents commerciaux déployés mondialement par Meta sur WhatsApp et Messenger ont été adoptés avec succès par plus d'un million d'entreprises. La direction de l'entreprise est convaincue qu'au cours des prochains mois et des prochaines années, les agents AI personnels en cours de création deviendront le fondement de nouvelles sources de revenus et de nouveaux produits.