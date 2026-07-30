LG lance la commercialisation de son propre équipement de lithographie à 2 millions de dollars

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LG lance la commercialisation de son propre équipement de lithographie à 2 millions de dollars

Selon Ixbt.com, le LG Production Engineering Research Institute (LG PRI) a officiellement débuté la commercialisation de son système de lithographie laser directe (Laser Direct Imaging, LDI) de haute précision. Parmi les premiers acheteurs de cet appareil de pointe figurent LG Innotek ainsi qu'un fabricant étranger de circuits imprimés. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Le prix du marché de ce nouvel équipement technologique s'élève à environ 2 millions de dollars. Les représentants de LG soulignent que, bien que le système soit entré récemment en phase de production de masse, l'entreprise mène déjà des négociations actives avec de nouveaux clients et réalise plusieurs projets conjoints.

Abandon total des photomasques

La caractéristique principale de ce développement est qu'il permet de se passer complètement des photomasques traditionnels. À la place, l'image requise est formée directement à l'aide d'un laser ultraviolet et le circuit est appliqué directement sur la surface de la pièce brute.

Cette approche réduit considérablement le temps de préparation de la production et simplifie le processus d'apport de modifications à la conception du produit. Elle contribue également à réduire les coûts, en particulier lors de la fabrication de petits lots de produits.

Capacités techniques et précision

Selon LG, ce système est capable de créer des éléments d'une taille de 1,5 à 3 micromètres. Afin d'augmenter encore la précision de travail, l'appareil est équipé d'une technologie spéciale appelée RTAC (Real-Time Active Compensation), qui surveille et compense en temps réel les déformations possibles du matériau pendant le processus d'exposition.

Cela permet de travailler avec des substrats de grande taille mesurant jusqu'à 600 × 600 millimètres. Le nouveau dispositif est conçu pour la fabrication de substrats semi-conducteurs modernes et de couches de redistribution (RDL), prenant en charge divers matériaux allant des cartes de circuits imprimés traditionnelles aux tranches de silicium et aux substrats en verre prometteurs.

LGLithographieTechnologiesSemi-conducteursInnovation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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