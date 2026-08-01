Les investissements en capital-risque augmentent-ils la fraude dans les start-ups

Un nouveau rapport publié par des chercheurs de l'Imperial College de Londres et de l'Emlyon Business School en France a analysé pourquoi les cas de fraude sont plus fréquents dans les start-ups financées par le capital-risque. Cette étude scientifique revêt une importance capitale car elle met en lumière les tendances à haut risque dans le monde technologique et la responsabilité des investisseurs à cet égard, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, les chercheurs ont créé une base de données sur les fondateurs de technologies et les entreprises poursuivies pour des affaires civiles et pénales par la SEC (Securities and Exchange Commission) et le DOJ (ministère de la Justice) américain entre 2000 et 2023. Parmi ces cas figurent les délits de personnalités bien connues de ces dernières années, telles que Charlie Javice de la société Frank et Do Kwon, fondateur de Terraform Labs.

Une autre étude publiée en juin par l'Université de Toronto a analysé 654 affaires de fraude ouvertes contre des start-ups financées par des fonds de capital-risque américains entre 2000 et 2023. Selon cette étude, bien que la fraude soit globalement rare, les entreprises ayant reçu des investissements en capital-risque sont confrontées à de telles accusations plus souvent que celles qui fonctionnent sans financement externe.

Attentes erronées et facteur de l'AI

Tim Weiss, l'un des auteurs de l'étude, note que les start-ups lancées pendant des périodes de surchauffe du marché et de contrôle affaibli ont 19 % de risques en plus de basculer ultérieurement dans la fraude. Selon lui, le problème ne réside pas seulement chez les fondateurs eux-mêmes, mais aussi chez les investisseurs qui exigent d'eux des taux de croissance excessivement élevés.

L'environnement des start-ups dans l'AI, en développement rapide aujourd'hui, crée précisément des conditions qui incitent les fondateurs à commettre des infractions. Plus l'écart entre les exigences des investisseurs et les capacités réelles de l'entreprise se creuse, plus les problèmes s'aggravent.

Les trois étapes de la tromperie

L'étude explique qu'en raison de la pression subie, les fondateurs passent par trois étapes de mensonge : les formes de tromperie superficielle, renforcée et profonde.

Tromperie superficielle : Les fondateurs cachent la véritable situation du succès de l'entreprise pour la présenter sous un jour beaucoup trop favorable.

Les fondateurs cachent la véritable situation du succès de l'entreprise pour la présenter sous un jour beaucoup trop favorable. Tromperie renforcée : Préparation de fausses preuves, de contrats et de factures pour prouver les mensonges.

Préparation de fausses preuves, de contrats et de factures pour prouver les mensonges. Tromperie profonde : Falsification totale des indicateurs financiers pour obliger les fonds de capital-risque à se faire tromper.

Selon les experts, de tels cas montrent la nécessité d'accroître la transparence dans l'écosystème des start-ups et de renforcer les vérifications menées par les investisseurs.