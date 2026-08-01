Quels résultats la Radeon RX 9050 a-t-elle montrés lors des premiers tests

Les premiers résultats de test de la carte graphique AMD Radeon RX 9050, récemment présentée, ont été publiés sur Internet, et ce gadget a enregistré l'un des résultats les plus inattendus du marché. Selon ixbt.com, la version testée dotée de 8 GB de mémoire est devenue la carte graphique la plus faible de la nouvelle génération, et elle est même nettement distancée par son principal concurrent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il convient de noter que la variante de 4 GB de ce modèle ne sera pas vendue séparément au détail, mais sera livrée aux acheteurs uniquement dans le cadre de PC préassemblés. C'est pourquoi les capacités de la version de 8 GB, qui peut être achetée séparément, sont au centre de l'attention des experts et des utilisateurs.

Résultats des tests et niveau de performance

Les tests effectués ont montré que la nouvelle carte graphique est en moyenne 18 % plus faible que son principal concurrent, le modèle GeForce RTX 5050 , dans le programme 3DMark. La différence dans les jeux est encore plus significative, cet indicateur atteignant environ 30 %.

À titre d'exception, bien qu'une situation légèrement différente ait été observée dans le jeu DOOM The Dark Ages à des résolutions supérieures à Full HD, les experts l'expliquent par les caractéristiques techniques spécifiques de ce jeu. Si l'on déduit 30 % des performances de la GeForce RTX 5050, le résultat final correspond au niveau d'une GeForce RTX 2060.

Position sur le marché et consommation d'énergie

Selon les analyses, le modèle Radeon RX 9050 s'est avéré plus faible que n'importe quelle carte graphique dédiée disponible au détail de la génération précédente, qu'il s'agisse de la gamme Radeon RX 7000 ou GeForce RTX 40. Cependant, il convient de noter qu'elle fonctionne un peu plus rapidement que la GeForce RTX 3050.

Néanmoins, le fait que les prix de détail des produits d'AMD et de son concurrent soient presque au même niveau peut soulever des questions chez les utilisateurs. Le principal avantage du nouveau matériel est sa consommation d'énergie minimale : la carte graphique consomme moins de 75 W. Cela permet aux fabricants de lancer des versions sans connecteur d'alimentation supplémentaire ou même dotées d'un système de refroidissement passif.