Atommash lance un robot pour contrôler la qualité des équipements des centrales nucléaires

·42·Technologie
Atommash lance un robot pour contrôler la qualité des équipements des centrales nucléaires

L’usine Atommash, qui fait partie de la société d’État Rosatom, a mis en service un nouveau complexe robotisé destiné au contrôle par ultrasons de la qualité des soudures. Selon ixbt.com, cet équipement effectue des scans selon deux méthodes et détermine avec une grande précision le type de défaut ainsi que ses coordonnées. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon des représentants de Rosatom, le nouveau robot est capable d’effectuer les contrôles ultrasonores de produits à géométrie complexe, comme les réacteurs nucléaires et les générateurs de vapeur, 30 % plus rapidement qu’un humain. Actuellement, deux complexes robotisés assurant le contrôle non destructif des équipements essentiels pour les centrales nucléaires fonctionnent avec succès dans l’entreprise.

Amélioration de l’efficacité de la production et réduction des coûts

Outre les progrès réalisés, la technologie innovante mise en œuvre a permis de renoncer totalement au travail manuel dans le processus de production. Des économies de consommables ont notamment été réalisées grâce à l’automatisation des opérations de scan dans les zones difficiles d’accès pour les humains.

Les spécialistes de la corporation soulignent que cette technologie se distingue par sa grande efficacité économique, sa rapidité et le respect des normes de qualité. Rosatom a annoncé être désormais prêt à appliquer activement cette expérience à d’autres secteurs et à proposer une nouvelle référence industrielle.

Fourniture d’équipements pour l’énergie nucléaire

Selon les données statistiques, depuis 2023, l’entreprise Atommash a fabriqué au total 9 réacteurs nucléaires et 35 générateurs de vapeur pour les tranches de centrales nucléaires construites en Russie et à l’étranger.

L’usine dispose actuellement de plusieurs autres commandes importantes, dont l’exécution se poursuit à un rythme soutenu. Elle fabrique notamment deux cuves de réacteur de dernière génération de type 3+ et 12 générateurs de vapeur pour les tranches de la centrale nucléaire d’El-Dabaa, actuellement en construction en Égypte.

RosatomAtommashCentrales NucléairesRobotiqueÉnergie Nucléaire
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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