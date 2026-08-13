Minisforum présente un nouveau mini-PC équipé d’un processeur Intel Core i9

La société Minisforum enrichit sa gamme d’ordinateurs compacts avec un nouveau modèle hautes performances. Selon ixbt.com, cette nouvelle version de la série M1 est proposée avec un processeur mobile moderne et des options de connectivité étendues. Ce mini-ordinateur vise les professionnels et les passionnés de jeux qui apprécient une puissance élevée dans un boîtier compact, tout en attirant l’attention par son positionnement tarifaire. en fait état.

La principale particularité de l’appareil est son « cœur », le processeur Intel Core i9-13900HX. Cette puce se distingue du Core i9-12950HX utilisé dans l’ancien modèle M1-1295 par une architecture de cœurs plus économe en énergie et des fréquences accrues. L’appareil peut ainsi fonctionner de manière stable et rapide avec des applications exigeantes et volumineuses.

Caractéristiques techniques et configurations de mémoire

Le fabricant propose plusieurs configurations de mémoire afin que les utilisateurs puissent choisir selon leurs besoins et leur budget. Le prix de la version de base, dépourvue de RAM et de disque de stockage, commence notamment à 400 dollars américains. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner et installer librement les composants de leur choix.

Pour ceux qui préfèrent une solution prête à l’emploi, la version dotée de 16 GB de RAM et d’un SSD de 500 GB est proposée à 600 dollars. La modification la plus avancée, avec une configuration complète, intègre 32 GB de RAM et un stockage rapide de 1 TB, pour un prix de 797 dollars.

Structure interne et réseaux sans fil

À l’intérieur du boîtier du mini-PC se trouvent deux emplacements pour modules de RAM DDR4 SO-DIMM ainsi que deux connecteurs pour SSD M.2 2280 dotés d’une interface PCIe Gen4 ×4. La mémoire de l’appareil pourra ainsi être considérablement étendue à l’avenir. En matière de connectivité sans fil, l’appareil répond également aux exigences modernes avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

L’ensemble des interfaces et des ports est également très complet, ce qui facilite la connexion de différents périphériques. Il comprend notamment un port RJ45 offrant un débit de 2,5 Gbit/s pour la connexion réseau, un port USB-C pleine taille fonctionnant à 10 Gbit/s et plusieurs ports USB-A.

Pour connecter des moniteurs, l’appareil dispose de sorties DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 TMDS, permettant de transmettre des images en haute définition. Le boîtier intègre également trois connecteurs audio de 3,5 millimètres, ce qui le rend encore plus pratique avec différents systèmes acoustiques.