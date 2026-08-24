Un robot capable de remplacer un cheval a été créé en Chine

La startup chinoise DaxAI a présenté un robot quadrupède sur lequel on peut monter, baptisé Qiji X1 . Par son apparence et sa façon de se déplacer, ce nouvel appareil ressemble à un chien-robot motorisé de grande taille.

Selon les fabricants, le robot est capable de supporter une charge allant jusqu'à 300 kg . Sa vitesse maximale est de 9,6 km/h et il peut parcourir jusqu'à 40 km avec une seule charge complète.

Une vidéo montrant la démonstration du robot est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt des utilisateurs. Sa capacité à transporter un cavalier a particulièrement attiré l'attention.

Capable de se déplacer sur des terrains difficiles

Les représentants de DaxAI soulignent que le

Qiji X1 ne se limite pas aux routes classiques. Le robot peut se déplacer de manière autonome dans des conditions complexes, notamment sur des pentes raides, dans la boue ou sur des chemins de gravier. C'est pourquoi les fabricants envisagent de l'utiliser à l'avenir comme moyen de transport en conditions réelles. Il est prévu d'utiliser le robot pour le transport de charges lourdes, la navigation dans des zones difficiles d'accès et diverses

opérations de sauvetage . Cette nouvelle technologie a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Si certains utilisateurs ont salué les capacités du robot, d'autres ont réagi avec humour. Un utilisateur de Reddit a notamment plaisanté :« C'est la deuxième fois que le cheval devient obsolète grâce au progrès technologique »

. Ainsi, le Qiji X1 présenté en Chine n'est pas seulement une innovation en robotique, mais suscite également un vif intérêt en tant que véhicule inhabituel pour le transport de charges lourdes et la mobilité sur terrains complexes.