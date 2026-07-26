Le marché mondial des smartphones devrait traverser la période la plus intense et féroce de ces dernières années en septembre 2026. Selon les informations fournies par l'insider influent Digital Chat Station, les cinq plus grands fabricants de smartphones au monde prévoient de présenter leurs tout derniers modèles phares exactement au cours du même mois. Cette situation pourrait bouleverser complètement la conjoncture du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les rapports, des appareils très attendus tels que l'iPhone 18, le Huawei Mate 90, le Xiaomi 18, le Vivo X500 et l'Oppo Find X10 seront présentés simultanément à l'automne 2026. Habituellement, les entreprises répartissaient leurs dates de lancement sur différents mois pour éviter une concurrence directe, mais cette tradition devrait prendre fin en 2026.

L'affrontement ouvert entre Huawei et Apple

Parmi ces nouvelles, le pas le plus inattendu a été le retour de Huawei au calendrier de septembre. Ces dernières années, la série Mate faisait ses debús principalement à la fin de l'automne — en octobre ou novembre. Désormais, le géant chinois semble déterminé à affronter directement Apple et à lutter pour l'attention des clients dès les premiers jours de la sortie de l'iPhone 18.

Sans modifier sa stratégie, Xiaomi prévoit également de présenter le Xiaomi 18 en septembre. Bien qu'il s'agisse d'une situation traditionnelle pour l'entreprise, le fait que d'autres concurrents choisissent exactement la même période créera certainement une pression supplémentaire pour Xiaomi. Compte tenu de la popularité de cette marque sur le marché ouzbek, les opportunités de choix pour les utilisateurs locaux s'élargiront considérablement.

Les ambitions des nouveaux acteurs

Les marques Vivo et Oppo ne souhaitent plus non plus être la « deuxième vague ». Auparavant, ces entreprises préféraient présenter leurs flagships un peu plus tard que les principaux rivaux. Cependant, la sortie du Vivo X500 et de l'Oppo Find X10 en septembre servira à accroître leur influence sur le marché mondial et à consolider leur position dans le segment premium.

Les informations de l'insider Digital Chat Station sont considérées comme fiables, car il avait déjà prédit avec précision les caractéristiques de la série Xiaomi 15, les informations sur les écrans Samsung et la sortie du processeur Dimensity 9400 avant le Snapdragon 8 Elite. Par conséquent, septembre 2026 sera sans aucun doute une véritable fête pour les passionnés de technologie.

Ces présentations de masse intensifieront non seulement la concurrence entre les fabricants, mais constitueront également un test majeur pour les fournisseurs de composants. La production simultanée de cinq grands flagships pourrait entraîner des pénuries ou des variations de prix sur le marché des processeurs, des appareils photo et des écrans.