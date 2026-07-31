Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde

Tecno se prépare à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la téléphonie mobile moderne. Les premières images d'un nouveau smartphone conceptuel, présenté comme doté du premier écran totalement sans bordures au monde, ont fait surface. Cette innovation pourrait révolutionner les approches du design et des technologies d'affichage sur le marché des appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le célèbre insider Ice Universe a publié les premières images du nouvel appareil. Il souligne que les ingénieurs ont réussi à éliminer complètement la bordure noire visible entre l'écran et le boîtier. Résultat : un effet visuel unique avec une bordure d'écran de zéro millimètre.

Design du futur et nouvelle approche d'ingénierie

Alors que la plupart des smartphones phares modernes ne font que réduire progressivement leurs bordures, Tecno propose une construction totalement différente. Dans le concept présenté, la limite entre l'écran et le côté du boîtier est presque imperceptible. Seule la partie centrale légèrement bombée du boîtier est visible autour de l'écran.

Cette solution n'est pas seulement une réduction des bordures, mais le résultat de recherches scientifiques et techniques entièrement nouvelles sur la structure de l'affichage. Cela devrait offrir aux utilisateurs une expérience de visionnage de contenu totalement différente et plus immersive. Ce design unique de l'appareil pourrait inspirer d'autres géants de la technologie à adopter de telles innovations à l'avenir.

Date de présentation officielle et attributions

Pour l'instant, le fabricant garde secrets les caractéristiques techniques et les paramètres principaux de cet appareil unique. Cependant, experts et passionnés comparent déjà ce concept aux futurs flagships Apple, notamment les modèles iPhone 17 Pro, et en discutent vivement.

La présentation officielle de l'appareil aura lieu lors de l'un des prochains grands événements. ShowStoppers Dans le cadre de l'événement spécial du salon IFA 2026, Tecno prévoit de dévoiler ce développement révolutionnaire au grand public. Ce jour-là, des informations plus détaillées sur les capacités du smartphone et son fonctionnement pratique sont attendues.