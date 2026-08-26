Les États-Unis saisissent des domaines liés à un vaste botnet chinois

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Les États-Unis saisissent des domaines liés à un vaste botnet chinois

Le FBI a saisi plusieurs domaines appartenant à un vaste réseau de botnets coordonnant des cyberattaques liées au gouvernement chinois. Selon un communiqué du ministère de la Justice publié mercredi, cette mesure a totalement bloqué l'accès des opérateurs aux plateformes de gestion et neutralisé le système. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est indiqué que ce botnet a été utilisé par le gouvernement chinois pour accéder sans autorisation aux ordinateurs de diverses infrastructures critiques aux États-Unis, notamment des hôpitaux, des sous-traitants de la défense et plusieurs agences fédérales. Les procureurs ont souligné que le groupe parrainé par l'État chinois, connu sous le nom de QTFY, était géré par une entreprise chinoise appelée Nanjing Xinjiuwei Network Tech.

Le botnet et son mécanisme de fonctionnement

Cette entreprise a créé et exploité un réseau de botnets composé de milliers d'appareils connectés infectés. Le réseau servait principalement de masque, dissimulant le trafic malveillant des pirates et rendant leurs activités difficiles à détecter. Selon le ministère de la Justice, QTFY proposait des services de piratage informatique.

Ces services ont également été utilisés par des pirates travaillant pour le ministère de la Sécurité d'État chinois, leur permettant d'utiliser les réseaux de botnets à leurs propres fins. Les attaques remontent à 2018 et ont touché la NASA, la Réserve fédérale, ainsi que les départements de l'Énergie, de la Justice et de la Santé et des Services sociaux.

Attaques contre les agences gouvernementales et le Sénat

Selon ixbt.com, qui s'appuie sur des documents judiciaires, le Sénat américain a été victime de cyberattaques même en 2026. Cette situation démontre que la sécurité des organes législatifs et gouvernementaux les plus importants du pays est gravement menacée.

Le ministère de la Justice a déclaré que la saisie des domaines avait complètement stoppé le botnet et ses serveurs de contrôle. Ces domaines étaient intégrés au code du botnet et étaient cruciaux pour la communication et les opérations principales du réseau.

Le géant du réseau Lumen a écrit dans un article de blog avoir observé que les pirates ciblaient et surveillaient les agences gouvernementales, le secteur de la défense et l'aérospatiale au cours de l'année écoulée. L'entreprise a partagé les données obtenues sur ces menaces avec le FBI, jouant un rôle clé dans l'enquête et la saisie des domaines.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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