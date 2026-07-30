Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo

Kawasaki Heavy Industries a révélé de nouveaux détails concernant la préparation à la production en série de Corleo, un robot quadrupède unique capable de transporter des humains. Selon ixbt.com, une équipe dédiée de dizaines d'ingénieurs a été formée en avril de cette année pour donner vie à ce projet insolite, et le processus d'amélioration des technologies de contrôle a été considérablement accéléré grâce à la collaboration avec NVIDIA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les aspects techniques du projet et les délais de sa mise en œuvre pratique sont en cours de finalisation. La principale tâche à laquelle sont confrontés les ingénieurs est d'assurer la stabilité et la sécurité du véhicule. L'utilisation de technologies de nouvelle génération devrait élargir encore davantage les capacités de déplacement du robot.

Transport du futur : opportunités et délais

Conformément au calendrier du projet, l'achèvement complet du prototype fonctionnel de cette machine inhabituelle est prévu pour 2028. La production de masse et le début des ventes en série du robot Corleo sont quant à eux prévus pour 2035, ce qui exige des spécialistes des travaux de recherche et développement à long terme et minutieux.

De par son apparence et ses dimensions, Corleo est un véhicule qui peut être comparé à une grande moto. Les représentants de Kawasaki affirment que son design a été créé en s'inspirant de l'image d'un lion, mais parmi les internautes, l'idée que cet appareil ressemble plutôt à un gorille est également largement répandue.

Terrains difficiles et système de contrôle

Il est prévu que ce robot se déplace à l'aide de ses quatre jambes, ce qui lui permettra de surmonter avec succès des reliefs complexes tels que des sentiers de montagne et des zones accidentées difficiles d'accès. Le conducteur le pilotera en s'asseyant dessus, exactement comme une moto ordinaire.

Le processus de pilotage s'effectue à l'aide d'un guidon spécial et en modifiant le poids corporel du conducteur. Pour analyser l'environnement et choisir l'itinéraire le plus sûr, le robot sera équipé d'un complexe de caméras et de capteurs modernes.

Le concept initial présenté précédemment indiquait l'installation d'un générateur d'hydrogène d'une cylindrée de 150 cm³. De plus, un système numérique affichant en temps réel la position spatiale et les données de navigation du véhicule fait également partie de ces équipements.