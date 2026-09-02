John Ternus devient le nouveau PDG d'Apple

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John Ternus devient le nouveau PDG d'Apple

Changement de direction chez Apple : Tim Cook, PDG depuis quinze ans, a cédé sa place à John Ternus. Pour Ternus, ancien vice-président senior de l'ingénierie matérielle, cette transition intervient à un moment charnière de l'histoire de l'entreprise. Apple avance avec audace vers de nouvelles présentations et des jalons technologiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Bloomberg, John Ternus a souligné l'importance de la présentation prévue la semaine prochaine dans sa première lettre aux employés. « La semaine prochaine, nous attend une présentation exceptionnellement importante », a-t-il écrit dans son message adressé à l'équipe mardi. Il a également exprimé sa satisfaction, tant pour lui-même que pour toute l'équipe, de travailler sur les produits ambitieux prévus.

Nouveaux produits attendus et intelligence artificielle

Apple prévoit d'organiser sa présentation annuelle traditionnelle de l'iPhone le 9 septembre. De nombreuses rumeurs circulent sur la possibilité que la marque dévoile le premier iPhone pliable de son histoire lors de cet événement. Cette étape pourrait renforcer la position de l'entreprise sur le marché mobile.

De plus, une intégration plus large de l'intelligence artificielle Siri, mise à jour et dotée de capacités étendues, est attendue lors de l'événement. Selon les experts, cette mise à jour est une opportunité cruciale permettant à Siri de rivaliser avec des chatbots leaders comme ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic.

Vers l'avenir et les derniers mots de Tim Cook

Ternus a souligné qu'en plus des appareils présentés la semaine prochaine, d'autres gadgets secrets sont en cours de développement. Selon les médias, Apple travaille actuellement sur des AirPods avec caméra, des lunettes intelligentes et des ordinateurs portables tactiles.

De son côté, Tim Cook, qui a adressé une lettre aux employés lors de son dernier jour, a salué le potentiel du nouveau dirigeant. « Je suis extrêmement heureux de confier la direction à une personne aussi brillante, incroyable et compétente que John », avait écrit Cook dans sa lettre. Selon lui, il existe très peu d'experts qui comprennent aussi bien que John Ternus les secrets de la création de produits qui changent le monde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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