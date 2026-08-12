Le smartphone Redmi K100 Pro Max bat un record dès son premier jour

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Le smartphone Redmi K100 Pro Max bat un record dès son premier jour

Le nouveau flagship de Xiaomi, le Redmi K100 Pro Max, a créé un véritable engouement sur le marché et affiché un avantage considérable sur la génération précédente. Dès son lancement, ce gadget a rencontré un immense succès auprès des acheteurs, dépassant de 150 % les ventes de son prédécesseur. Cette réussite confirme clairement que les fans de la marque attendaient des capacités technologiques avancées de ce nouveau flagship. Comme le rapporte Ixbt.com.

Selon les informations d’Ixbt.com, une déclaration officielle du président de l’entreprise, Lu Weibing, a révélé les caractéristiques techniques du nouveau smartphone ainsi que ses premiers résultats commerciaux. L’accueil particulièrement chaleureux des acheteurs s’explique par les caractéristiques techniques de l’appareil, qui répond pleinement aux exigences modernes. Un bond aussi spectaculaire dans le segment des flagships ne manquera pas d’influencer la concurrence sur le marché.

Écran impressionnant et technologies avancées

Le nouveau flagship Redmi intègre les dernières innovations et vise à offrir aux utilisateurs des contenus de haute qualité. Le smartphone est équipé d’un écran OLED plat de 6,9 pouces, affichant une résolution de 2608 × 1200 pixels. L’écran bénéficie également d’un taux de rafraîchissement élevé de 185 Hz et est fabriqué à partir de matériaux M11.

L’appareil photo principal, doté d’un système de stabilisation optique, offre une résolution impressionnante de 200 mégapixels. Il est complété par un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un objectif ultra grand-angle doté du même nombre de pixels. Cette combinaison permet aux utilisateurs de créer des photos et des vidéos de qualité professionnelle.

Grande autonomie et design compact

La batterie est l’un des éléments les plus remarquables de l’appareil. Elle offre une capacité de 9070 mA·ch et contient 16 % de silicium. Malgré cette capacité considérable, le smartphone ne mesure que 8,45 millimètres d’épaisseur et pèse 238 grammes.

Les options de recharge sont également très étendues : la recharge filaire de 100 watts et la recharge sans fil de 50 watts sont prises en charge. L’appareil peut aussi recharger d’autres dispositifs grâce à la recharge inversée filaire de 27 watts et sans fil de 22,5 watts.

Le panneau arrière est fabriqué en fibre de verre, tandis que le boîtier est entièrement protégé contre l’eau et la poussière selon les normes IP66, IP68 et IP69. Pour renforcer la sécurité, un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique est intégré sous l’écran. Le système HyperOS 3.0 a été choisi comme logiciel, et un port USB 3.2 Gen 1 est prévu pour les transferts de données rapides. Le système audio 2.1 canaux avec acoustique Bose garantit également un son de haute qualité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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