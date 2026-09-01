Première décision après le KO : Moses Itauma affrontera-t-il à nouveau Filip Hrgovic ?

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Première décision après le KO : Moses Itauma affrontera-t-il à nouveau Filip Hrgovic ?

Suite à la défaite retentissante de la jeune étoile montante britannique des poids lourds, Moses Itauma, face au nouveau champion du monde IBF, le Croate Filip Hrgovic, le patron de Queensberry Promotions, Frank Warren, a officiellement réagi à la suite de cette confrontation.

Le célèbre promoteur a souligné qu'après le KO technique au 9e round à Londres, Itauma, âgé de 21 ans, a immédiatement réclamé une revanche, mais qu'il n'est pas encore temps de se précipiter.

« Repose-toi d'abord, on s'y remettra ensuite » : La discussion entre le promoteur et le boxeur

Frank Warren a révélé les détails de la conversation privée tenue avec Moses Itauma juste après la fin du combat :

  • La première réaction du boxeur : « Dès la fin du combat, Moses m'a demandé : "Peut-on organiser une revanche contre Hrgovic ?". C'est une réaction naturelle et juste pour un vrai guerrier » ;

  • La décision stratégique du promoteur : « Mais je lui ai dit : "Pour l'instant, ne pense plus à la boxe, repose-toi un peu et passe du temps avec ta famille. Une fois que tu auras pleinement récupéré tes forces, nous nous remettrons au travail sur de grands projets" » ;

  • Garantie d'avenir : « Si Moses parvient à tirer les bonnes leçons de cet affrontement, un avenir immense et de grandes victoires l'attendent encore ».

La sensation londonienne et la nouvelle donne chez les poids lourds

Changements décisifs sur la scène des poids lourds :

  • Le coup de poing du champion Hrgovic : Oleksandr Usyk lors du combat pour la ceinture IBF vacante, Moses Itauma, considéré comme le grand favori, n'a pas pu résister aux assauts puissants de l'expérimenté Hrgovic, âgé de 34 ans, au 9e round et a subi un KO technique ;

  • Probabilité de revanche : La mise à l'ordre du jour de la question de la revanche par Frank Warren, dans le contexte des prochaines défenses de titre de Hrgovic (notamment face aux prétentions de l'Ouzbek Bakhodir Jalolov), renforce encore l'intrigue dans la division des poids lourds.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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