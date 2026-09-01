L'avion Il-114-300 est équipé d'un système unique fonctionnant sans satellite

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L'avion Il-114-300 est équipé d'un système unique fonctionnant sans satellite

Le nouvel avion de ligne régional russe Il-114-300 est devenu le seul appareil de sa catégorie capable d'assurer des vols en toute sécurité sans signal satellite et dans des zones où l'infrastructure de radionavigation est peu développée. Selon le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, cet avion est équipé de trois systèmes de navigation inertielle laser modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette solution technologique est particulièrement cruciale pour une utilisation dans des régions éloignées et difficiles d'accès. Dans ces zones, les vols étaient souvent confrontés à des difficultés dues au manque de signaux de navigation. L'Il-114-300 devrait résoudre ces problèmes et porter la sécurité de l'aviation régionale à un nouveau niveau.

Équipements modernes et aménagement intérieur

Selon le ministère, le complexe de navigation de vol numérique de l'avion n'a rien à envier, en termes de capacités, à l'avionique des avions de ligne long-courriers les plus modernes. Cela facilite considérablement le pilotage pour les équipages, même dans des conditions météorologiques et géographiques complexes.

La cabine passagers de l'appareil a également été conçue selon une approche entièrement nouvelle. La conception de l'intérieur utilise des matériaux locaux innovants, visant à offrir un confort accru aux passagers pendant le vol.

Plans de livraison et perspectives

L'avion Il-114-300 a passé avec succès sa certification le 5 juin de cette année. Cet appareil est considéré comme le principal moyen de transport régional destiné à remplacer les anciens avions An-24 arrivés en fin de vie.

Selon les sources d'Ixbt.com et les informations officielles, la livraison des premiers avions de série aux compagnies aériennes de l'Extrême-Orient est prévue pour 2028. Actuellement, les sources de financement préférentiel pour le premier lot sont entièrement définies et la signature de contrats fermes est attendue dans un avenir proche.

Conformément aux plans initiaux, les trois premières machines de série produites devraient être remises au 2e Détachement aérien unifié d'Arkhangelsk dans le cadre de conditions de leasing préférentielles. Cela contribuera à améliorer les liaisons de transport dans ces régions.

Il-114-300AviationNavigationIndustrieAvion
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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