Tim Cook quitte son poste : John Ternus devient le nouveau PDG d'Apple

Un changement majeur a eu lieu dans le monde de la technologie : après quinze ans de service, Tim Cook a quitté son poste de PDG d'Apple. Il est remplacé par John Ternus, qui occupait jusqu'à présent le poste de vice-président senior de l'ingénierie matérielle. Cette transition survient à un moment charnière pour l'une des entreprises les plus valorisées au monde, alors que des défis importants se profilent, tels que le lancement de nouveaux gadgets et l'intégration des technologies d'AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, John Ternus, 51 ans, peu connu du grand public, a été vivement félicité par Tim Cook dans une lettre adressée aux employés lors de son dernier jour. Cook a exprimé des pensées chaleureuses à l'égard de son successeur, soulignant sa compréhension profonde de la création de produits révolutionnaires et le qualifiant de candidat le plus apte à diriger l'entreprise. À noter que Tim Cook restera au sein de l'entreprise en tant que cadre dirigeant.

Le long parcours de John Ternus chez Apple

John Ternus a consacré plus de la moitié de sa vie, soit 25 ans, à cette entreprise. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a travaillé brièvement pour une petite société de réalité virtuelle appelée Virtual Research Systems, avant de rejoindre l'équipe de conception de produits d'Apple en 2001. Sa carrière a ensuite progressé rapidement : il est devenu vice-président de l'ingénierie matérielle en 2013, puis vice-président senior en 2021.

Âgé de 51 ans, Ternus a 15 ans de moins que son prédécesseur, Tim Cook. Il est l'un des plus jeunes cadres de la haute direction de l'entreprise, ce qui témoigne du choix d'Apple pour un leader capable d'assurer une stabilité à long terme. En effet, le fait qu'Apple n'ait eu que deux PDG au cours du nouveau millénaire montre l'importance accordée à la succession et à la stabilité de la direction.

Défis à venir et nouvelles opportunités

Ces dernières années, Ternus a dirigé le département d'ingénierie matérielle, jouant un rôle clé dans la création d'appareils mondialement connus comme l'iPhone et le MacBook. Aujourd'hui, lui et toute son équipe font face à des semaines décisives. La semaine prochaine, l'entreprise prévoit d'organiser son prochain événement de présentation de l'iPhone pour dévoiler sa nouvelle gamme de gadgets.

De plus, Apple commencera bientôt à présenter au grand public une expérience d'AI Siri nouvelle et améliorée, basée sur la technologie Google Gemini. Dans ce contexte de changements technologiques majeurs, l'expérience de John Ternus sera cruciale pour l'entreprise.

L'année dernière, lors d'un discours devant les diplômés de l'école d'ingénierie de l'Université de Pennsylvanie, Ternus a partagé ses principes de vie et professionnels. « Croyez toujours que vous êtes aussi intelligent que n'importe qui dans la pièce, mais ne pensez pas que vous en savez autant qu'eux », avait-il déclaré. Selon les experts, c'est précisément cette approche saine et cette humilité qui aideront le nouveau PDG à mener Apple vers le succès futur.