La prestigieuse publication britannique The Economist rapporte, en s'appuyant sur des sources proches du Kremlin, que le président russe Vladimir Poutine est sur le point de lancer une nouvelle escalade dans la guerre. Selon les informations du journal, la Russie prépare une nouvelle vague de mobilisation massive couvrant entre 300 000 et 400 000 soldats et un article analytique basé sur les détails des aveux de Poutine à son entourage proche, selon lesquels sa sécurité personnelle serait menacée si le Donbass était perdu :

The Economist révèle le nouveau plan de mobilisation de Poutine et ses aveux fracassants !

Après plusieurs semaines d'hésitation, les dirigeants russes ont décidé d'intensifier les actions militaires. Grande-BretagneLe principal journal politico-économique, The Economist, s'appuyant sur ses sources proches du Kremlin, a annoncé que la Fédération de Russie prépare une mobilisation spéciale de 300 000 à 400 000 personnes pour les forces armées.

Les sources notent que cette décision s'explique par la nécessité d'atteindre des objectifs minimaux sur le front et de maintenir la stabilité politique au sein du pouvoir.

Tactique de recrutement forcé par les régions

Selon la publication, la nouvelle campagne de mobilisation sera mise en œuvre comme suit :

Pression exercée sur les autorités locales : Des forces militaires supplémentaires seront recrutées directement par les autorités régionales (gouverneurs et agences locales) par le biais de pressions administratives et de la coercition ;

Localisation de la contestation politique : Afin d'éviter des protestations massives à grande échelle, le Kremlin prévoit de mener le processus de manière fragmentée dans des régions spécifiques plutôt que par une annonce centrale à l'échelle nationale.

« Ils vont me pendre » : La conquête du Donbass est-elle une question de vie ou de mort pour Poutine ?

The Economist a rapporté les craintes personnelles de Poutine concernant l'arrêt de la guerre à ce stade et les déclarations des sources :