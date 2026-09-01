Anthropic présente les modèles Claude Fable 5.1 et Mythos 5.1

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Anthropic présente les modèles Claude Fable 5.1 et Mythos 5.1

Anthropic a présenté Claude Fable 5.1 et Claude Mythos 5.1, des modèles conçus pour la programmation et la recherche scientifique.

La société a annoncé que le modèle Fable 5.1 est disponible pour le grand public. Mythos 5.1 est proposé avec un système de protection spécial pour les partenaires de confiance dans les domaines de la cybersécurité et de la biologie.

Le nouveau Fable 5.1 est jusqu'à 25 % moins cher que la version précédente. Pour les tâches d'agent, les économies de coûts peuvent atteindre 45 %.

Anthropic a également introduit le système Enterprise Frontier Safeguards, permettant aux utilisateurs de stocker leurs données entièrement dans leur propre cloud.

Fable 5.1 a enregistré des résultats élevés dans plusieurs benchmarks liés à la résolution de problèmes complexes et à la recherche scientifique. Lors du test Terminal-Bench-Science, le modèle a atteint un score de 52,6 %.

Dans le test Terminal-Bench 4.0 spécialisé dans la programmation, Fable 5.1 a atteint une précision de 55,8 %. L'entreprise souligne que ces résultats démontrent une grande efficacité du modèle dans les tâches spécifiques au secteur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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