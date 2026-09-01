La Turquie rejoint les accords Artemis pour l'exploration de la Lune et de Mars

Le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, a signé les Artemis Accords lors d'une cérémonie officielle au siège de la NASA à Washington. Selon ixbt.com, cette étape importante fait du pays le 71e participant au programme international visant l'exploration de la Lune et de Mars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet accord définit les principes fondamentaux de la future coopération spatiale. Parmi eux figurent des domaines clés tels que la transparence des activités, l'échange de données scientifiques, l'assistance aux équipages spatiaux en cas d'urgence et la protection des objets spatiaux historiques.

Développement rapide du programme spatial

Le programme Artemis a été lancé en 2020 à l'initiative de la NASA, du département d'État américain et de sept autres pays fondateurs. La cérémonie de signature actuelle s'est déroulée sous la présidence de l'administrateur de la NASA, et coïncide avec une période d'accélération du programme spatial national turc.

Ces dernières années, Ankara a enregistré des résultats significatifs dans le domaine de la recherche spatiale. En 2024, la Turquie a envoyé son premier citoyen dans l'espace : Alper Gezeravci a mené des expériences scientifiques à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Il est également à noter que le chercheur Tuva Atasever a effectué un vol à bord de l'appareil suborbital de Virgin Galactic.

Projets nationaux futurs

Actuellement, l'Agence spatiale turque travaille activement à la préparation de l'AYAP-1, sa première mission lunaire nationale. Le pays prend des mesures concrètes pour réaliser ses futurs programmes lunaires.

En outre, dans le cadre de l'élargissement de la coopération internationale, le Congrès international d'astronautique est prévu en octobre de cette année à Antalya. Cet événement contribuera à renforcer davantage la position de la Turquie dans l'industrie spatiale.